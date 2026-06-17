ברקע חילוקי הדעות בין הבית הלבן לישראל, גורמים בסביבתו של נתניהו תקפו את הנישא טראמפ: "יש כאוס בממשל, רגל ימין לא יודעת מה עושה רגל שמאל" | בסביבתו של ראש הממשלה הגיבו לדיווחים: מדובר בפייק ניוז" (מדיני)
המתיחות בין שני הרבנים הדומיננטיים של
רוסיה, ידעה שקט תקופה ארוכה, אך נדמה שבתקופהה אחרונה, היא שבה וצצה מעל לפני
הקרקע, כאשר הרב גולדשמידט, ששימש שנים רבות כרבה של מוסקבה גלה ממוסקבה בתחילת
המלחמה עם אוקראינה, תקף בפומבי את יריבו החב"די הרב לזר, ואיך זה קשור
למתיחות הפנימית בחב"ד, בין הרב לזר להרב מאוקראינה? | הפרטים (ארץ)
מאז שחרור חבל קראבך ושיתוף הפעולה האדוק בין אזרבייג'ן
לישראל, ארמניה נהפכה למדינה עוינת לישראל. אחרי
שהציתו את בית הכנסת היחיד במדינה מספר פעמים ובבירת המדינה נערכו צעדות נאו-נאציות,
כעת הם חוזרים לעלילות הדם, ומאשימים את ישראל בהזיות שהם בודים מליבם - גירוש עם ארמני בירושלים וגזילת קרקעות | העיתונים
הליברליים מצטרפים למסעת אנטשמיות | כל הפרטים (חדשות בעולם)
שלושה אתגרים מרכזיים ניצבים בפני המשטרה לקראת הימים הנוראים בירושלים ולצידם שלושה מקומות נפיצים בעיר העתיקה | איך מתמודדים עם העומס - בלי לעצור הגעת אנשים לכותל? | מה עושים כשאין מספיק שוטרים, מה ההשפעה של השר בן גביר ומי אחראי לטפל בקבצנים? | משה מנס בריאיון מהשטח עם מפקד המקומות הקדושים סגן ניצב אייל אברהם (משטרה)
אחרי שהשר הממונה עליו הודיע, כי אין בכוונתו להאריך את כהונתו, המפכ"ל משיב היום לשר ואומר: "השתדלתי לעשות את המיטב, אך זה לא סוד שאין בכוונתי להמשיך לשנה רביעית בתנאים האלה" | בן גביר מיהר לפרסם סרטון בו הוא הכריז סופית על סיום כהונתו (חדשות)
לאחר ליל העימותים בהר הבית וירי הרקטות מרצועת עזה, מערכת הביטחון נמצא בכוננות שיא - בכל הגזרות, מחשש להתלקחות | בהר הבית יש חשש מעימותים נוספים שיובילו לירי רקטות מרצועת עזה מה שיגרור את ישראל להסלמה | בנוסף, קיימות התרעות רבות לפיגועים והעין נתונה גם למתרחש בסוריה ובאיראן (אקטואליה)