בתשעת הימים קופסאות הטונה יוצאות מהארון, אבל אחרי עוד כריך, סלט או פסטה - מתחשק להכין מהן משהו שבאמת מרגיש כמו ארוחה. קציצות טונה הן בדיוק הפתרון: מהירות, משביעות, זולות ואפשר לשנות להן את הטעם לחלוטין בעזרת כמה תוספות פשוטות (אוכל)
מהפיתה החמה ועד כדור הפלאפל האחרון - אפשר להכין בבית ארוחת פלאפל שלמה, פריכה, טרייה ומלאה בכל מה שאוהבים: חומוס קרמי, סלט קצוץ, טחינה וצ'יפס זהוב. זו ארוחה מושלמת לתשעת הימים וגם לחופש המתקרב, ואפשר להתאים אותה לזמן ולכוח שיש לכם - להכין הכול לבד, לבחור רק שניים-שלושה מרכיבים ביתיים ואת השאר לקנות, ועדיין להגיש ארוחה מגוונת וטעימה (אוכל ומתכונים)
אחרי שעות בלי אוכל ושתייה, היד נשלחת כמעט לבד לעוגה, לקפה או למאפה הראשון שעל השיש. אבל דווקא בסוף הצום, כשהגוף חוזר לאכילה, כדאי להתחיל אחרת - עם קערה קלה, מתוקה במידה ומפתיעה כמה היא משביעה - המתכון המלא כאן (אוכל)
חג השבועות בפתח, ואתו ההוצאות החריגות המלוות כל חג | בישראל, מחירי הגבינות ומוצרי החלב גבוהים בעשרות אחוזים מאלו של אירופה, מה שעלול להכביד עוד יותר על סל הקניות החגיגי |במקום לפרנס את הרשתות - פשוט תכינו את זה בבית: זה יעלה לכם הרבה פחות - וזה כל כך פשוט (מגזין כיכר)
ל"ג בעומר תמיד נתפס אצלנו כשיא הקיץ, עם ריח של עשן וקרטיב כתום שנוזל על הידיים. אבל השנה, קמנו ליום חורפי. הקרטיבים הקפואים נשארים בפריזר, ואנחנו מחפשים משהו שיחמם לנו לא רק את הידיים, אלא גם את הלב. הכירו את "שיפודי הלהבה" - פירות טריים בצבעי אש שעוברים צלייה מהירה, מקבלים מעטפת קרמלית משגעת ומוגשים חמים ומנחמים. זה נראה כמו ארטיק, אבל הטעם? הרבה יותר עמוק, מתוק ומפנק (אוכל ומתכונים)
והשבוע במדברות בכיכר לפרשות ויקהל- פקודי: רעות זלאיט - זמרת יוצרת על סיפור חייה והשיר שכתבה לבעלה כשהיתה רווקה | שרה וועג - מטפלת באומנות לילדים ולמבוגרים בטיפים מעשיים לצלוח את הימים האלה בשמחה ונחת בעזרת שעון חול | נחמה - אסאדו ברוטב חמוץ מתוק מדהים ועצה מצילת חיים להנצל מטילים | ופרשת השבוע, מוזיקה נשית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
השבוע במדברות בכיכר לערב שבת זכור, פרשת תצווה: אסתר גד - זמרת יוצרת, מוציאה שירים חדשים, מכריזה על מופע להקה חדש ומדברת על הכוונה שמאחורי הכל | אדל רון - סטנדפיסטית, שחקנית, זמרת על הימים העמוסים וההצגה הקרובה | תמר רוזן - 'בין מילים לסירים', מכינה בצק מוווש לאזני המן ולא רק | ופרשת השבוע, מוזיקה נשית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
השבוע במדברות בכיכר לערב שבת פרשת תרומה: חנה שפיגל - איך אנחנו מתכווננות לפורים בתפיסה הרוחנית? | ריקה רזאל - משתפת בתחושות בקשר להלל המוזיקלי ומספרת על השיר החדש! | נחמה - דג פיקנטי ב5 דקות | ופרשת שבוע, מוזיקה נשית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
בואו נודה באמת, יום ראשון הוא גם ככה יום מאתגר, אז למה לא להתחיל אותו עם משהו מושחת ביד? החלה משבת אולי נראית לכם קצת עייפה, אבל מבחינתנו היא חומר גלם מושלם למנות שסוגרות לכם את הפינה של הבוקר, הצהריים והקינוח של הלילה. ריח של שוקולד נמס או גבינה מבעבעת זה בדיוק מה שצריך כדי להרים את השבוע - ואפס מאמץ מצידכם (אוכל ומתכונים)
השבוע במדברות בכיכר לפרשת משפטים, שבת מברכין אדר: שני אוחיון - זמרת יוצרת, על השירים ועל ההחלטה להפסיק לשיר לקהל מעורב | נחמה - עוף ברוטב חמוץ מתוק מדהים | ופרשת השבוע, מוזיקה נשית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
אם יש ירק אחד שבלעדיו שולחן השבת הישראלי פשוט לא מרגיש שלם - זה החציל. הוא ורסטילי, הוא סופג טעמים בצורה מושלמת, והוא יודע להיות גם חריף אש וגם מתוק ומלטף. אספנו עבורכם את 5 המתכונים הכי טובים, ממתכון ה"סירות" המפואר ועד למטבוחת-חצילים פיקנטית, כדי שהחלה שלכם לא תישאר לבד (אוכל ומתכונים)
צביה צור- מהצמד 'צביקוש ורינת' על ארוע לנשים בשעה שלא תאמינו | גל בידרמן וקרן אדלר- שחקניות יוצרות, על ההצגה הקומית שלהן "שוקלות מחדש" | נחמה- בראוניס ב3 דקות | ופרשת השבוע, מוזיקה נשית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
400,000 סועדים וביקורות מרחבי העולם הכריעו: נמצא המטבח הטוב ביותר בתבל, והוא מציג נוסחה מפתיעה ששמה סוף לעידן הבישול המתוחכם | בזמן שישראל נפקדת מהדירוג, המדינה שקטפה את הפסגה מוכיחה שחומרי גלם טריים ופשטות הם כל מה שצריך כדי להביס את מעצמות האוכל הגדולות ביותר (חדשות בעולם)
השבוע במדברות בככר לערב שבת פרשת בשלח: הללי בן יעקב - זמרת יוצרת, מדברת (גם) על רגעי המשבר והבדידות | דבורה בנדיקט - הציירת והסופרת על הקריירה המרתקת ועל הספרים שכולנו מכירות | נחמה- מכינה קרמבל תפוחים לט"ו בשבט | ופרשת השבוע, מוזיקה נשית ועוד.... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
יש לכם מתכון מנצח לאוכל בטוסטר? אתם יכולים לזכות בפרס • מה הקשר בין אילון מאסק לשומר הראש המצרי המנופח? • הסיפור של הלוחם שאיבד שתי רגליים והחליט "להתאבד על החיים" והחבדניק שהפך את האסון להשראה • האדם שזכה במליונים ואיבד כל טעם בחיים (דבר ראשון)
השבוע במדברות בככר לפרשת בא:
הדר הרץ - משפיענית יהדות, על האור שגלתה באמצע החיים למרות שגדלה דתיה, על המוזיקה המיוחדת וקצת על בעלה אסף |חנה שפיגל - יוצרת התוכן והמרצה, על הערב המיוחד שקרה השבוע, ארוע הנשים של "אחוות תורה", מה נשים רוצות? | תמר רוזן- 'בין סירים למילים', מספרת על המדבר ומכינה טאבולה עסיסי |ופרשת השבוע, מוזיקה נשית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
השבוע במדברות בככר לערב שבת פרשת שמות|יוכי בכר- מוזיקאית, אשת לוחם מספרת על היצירה והאמונה שנוצרו מתוך הקושי|מרים שרה גולד- אדריכלית, על הספר שכתבה "הצד השני של הרקמה"|נחמה- מכינה סלט חצילים ומספרת על לידות| ופרשת השבוע, מוזיקה נשית ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג
השבוע במדברות בככר לפרשת ויחי:אפרת הבר- מחדשת שיר ישן של אבי ברק ומספרת על כתיבה, שירה וקצת נדל"ן. דורית שילוח- מדברת על אופטימיות, פסיכולוגיה ויהדות ששזורות יחד בספרה החדש "נפש בצמיחה". תמר רוזן- "בין סירים למילים", מכינה טורטיות קינואה. ופרשת השבוע, מוזיקה נשית, ועוד... בעריכת והגשת אסתי גרינברג.