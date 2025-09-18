"הזמן היהודי עצר מלכת בטבח הנורא, ודוקא מתוך הקושי, אנחנו מוצאים משמעות ומחזיקים את המחויבות שלנו לערכים, לעשיה ולקשר אמיץ בינינו" | "האופטימיות היא האמונה שדברים ישתפרו. התקווה היא האמונה שכולנו נעשה זאת יחד" | טור הערכה לכל אלו שהציבו את טובת הכלל לפני טובתם האישית ועשו הכל כדי להקל על הכאב, בשליחות של אמונה (דעה)
הרב הראשי לישראל הגרי"מ לאו: "עברתם שנה מטלטלת בסימן של שליחות חשובה, התמודדתם עם מראות בלתי נתפסים, מראות שראיתי כילד אצל הנאצים ימ"ש. הוספתם כבוד גדול למוסד ההתנדבות של מדינת ישראל. זכות גדולה לתמוך בכם" (בארץ)
בתחילת המלחמה רבים מתושבי מודיעין עילית, רצו להתגייס ולעזור לשמור על העיר הבעייתית מאוד מבחינה ביטחונית, אל מאז חלפו חודשים וחל פיחות במצבת המתנדבים, הארגון האמון על הביטחון הוציא סרטון יצירתי, בו הוא קורא לתושבים להתעורר ולהתנדב | צפו (חדשות חרדים)
גם בביתר עילית מבצרים את החומות ודואגים לביטחון תושבי העיר | כך הוקם ארגון השומרים הבנוי מקהילות אנ"ש בעיר באמצעותו פועלים מתנדבים חרדים כדי להגן על התושבים תוך שיתוף פעולה עם כל גורמי הביטחון (מגזין כיכר)
בקו העדכונים של הפלג הקיצוני תוקפים בחריפות את אנשי 'השומרים' במודיעין עילית | מנגד, רבני השכונות הוציאו מכתבי תמיכה והעירייה אף ערכה כנסי תמיכה לחיילים חרדים ולמתנדבים | רבני השכונות הביעו תמיכה ומלווים את המתנדבים אך מהי דעתו של רב העיר הגר"מ קסלר? ומדוע אחד הסניפים של הארגון - נסגר? | סקירה מקיפה של הסערה העצומה בעיר החרדית (חדשות)
אחת התופעות המבורכות שהאירו בקרני אור של תקווה את האופק הלוחמני ורווי הכאב של שכול ואובדן, היה גל ההתנדבות והסולידריות ששטף את כל שכבות החברה בישראל | בהעדר מענה מסודר מהמדינה, האזרחים הבינו מיד את הצרכים ופעלו במהירות למלא אותם | מה יהיה ביום שאחרי? האם רוח הנתינה תימשך? ועד כמה יהיה צורך בכל כך הרבה התארגנויות? (מגזין כיכר)
שבוע שני בטירונות שלב ב' והפעם עם תרחישי האימה הצפויים • ההכנות של צה"ל למערכה הבאה ולרעידות אדמה, המקור להצדעה ומה עם מפקד גזר גמדי? • וגם, כך באמצעות ההטעיה הצליחו המחבלים לפגוע בחיילנו וביקור בבית חב"ד בשדרות • מיומנו של טוראי חרדי, פרק 8 (חרדים)
הנשיא השתתף בטקס לציון 18 שנות פעילות לארגון 'איחוד הצלה' והתייחס שוב לאירוע הקשה ביום כיפור במהלכו היו מי שניסו למנוע מיהודים להתפלל ביום הקדוש. הפעם גינה הרצוג את הדברים בנחרצות וציין בין היתר: "אסור לנו להגיע שוב למחוזות הללו" (חדשות)
שני אזרחים מערביים נהרגו במחוז דונייצק לאחר שהמכונית בה נסעו הופצצה על ידי טיל רוסי | מדובר בשני מתנדבים משתי מדינות שונות ששהו באוקראינה לצורך הומניטרי | שני מתנדבים נוספים נפצעו באורח קשה במתקפה והם פונו לבית החולים (בעולם)
רב פקד ישראל אביב, מפקד השירות הקהילתי במשטרה, בריאיון מיוחד בתוכנית הכלכלית בעקבות גל הטרור • "כל זוג עיניים בוחנות, שיכול לאתר ולגדוע את הפיגוע הבא חשוב לנו שיתנדב" • איך ניתן להתנדב, מה נדרש ומי לא יכול? • וגם, ההיערכות של המשטרה לפורים (הכלכלית)