הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם צריך להפריש מעשר כספים ממתנות וירושה? • צפו (יהדות)
תוכניתה של ראש ממשלת איטליה, ג’ורג'ה מלוני, למכור מתנות דיפלומטיות שהתקבלו ממנהיגים זרים נתקלה בקיר | בית המכירות שנבחר נמצא כעת במרכז חקירה פלילית. האוסף שכולל פריטים ייחודיים בשווי מאות אלפי יורו, נותר תקוע (חדשות בעולם)
אין כמו הרגע הזה שבו אתם מוסרים מתנה לחג ומקבלים בתמורה חיוך רחב, עיניים מופתעות וצמד המילים "איך ידעת?". מתנות לחגים הן לא רק מחווה מנומסת – הן הזדמנות אמיתית לומר תודה, לפרגן מכל הלב, ולהביע הערכה כלפי אדם חשוב – בן משפחה, חבר קרוב, קולגה, גננת, מורה, או אפילו צוות העובדים
לאחר זמן ארוך, נמסר היום מענה לבקשת חופש המידע בנוגע למתנות שהתקבלו בשנים האחרונות במשרד ראש הממשלה, כפי שתועדו ברישומים | בין המתנות שהתקבלו: רובה M16, פלטת עץ עליה סכין מעוטרת, בקבוקי יין, ומשקה ועוד (חדשות)
בין הארוחות החגיגיות לבין המפגשים המדיניים הרשמיים, עוברות בין הצדדים מחוות ומתנות יקרות ערך, לרוב בעלות סמל וחשיבות | הפעם הייתה זו מזוזה משברי טיל איראני בצורת מפציץ B-2 ודולר מהרבי, ובפעם הקודמת היה זה ביפר מוזהב | יצאנו לסקור את המתנות שהוחלפו בין הצדדים במרוצת השנים: איזו מתנה העניקה הגב' נתניהו לגב' אובמה - אחרי שהתייעצה עם הגולשים ברשת? וגם: איזו מתנה קיבל הכלב של משפחת אובמה? | סקירה מרתקת (מגזין כיכר)
מי לא אוהב מתנות? אנחנו חיים בשביל הדברים הקטנים (או הגדולים) הללו ומצפים להם בחגים או באירועים מיוחדים, נכון? מתנות מגיעות בדרך כלל כשיש סיבה, אך יש מלא פעמים שהמתנות מגיעות סתם כי בא לנו ומתחשק לנו כרגע להעניק מתנה
זה אולי לא נתפס, אבל השנה העברית הולכת להיגמר. כן, שנת תשפ"ד כבר לקראת סיום, ועוד מעט אנחנו מגיעים לשנת תשפ"ה. ראש השנה מסמל התחלה חדשה, ותקופת החגים היא תקופה משפחתית מאוד שמלאה בארוחות משותפות ובמפגשים. הרבה אנשים שוברים את הראש מה כדאי להביא מתנה לחג לחברים או לבני המשפחה? כדי לעזור לכם, הכנו מדריך קצר עם מתנות נהדרות שכל אחד ישמח לקבל (צרכנות)
הביקור של אריק אדמס אצל האדמו"ר המאושפז, ההנחיות החדשות של ועד הישיבות בגלל חוק הגיוס, פתיחת הזמן בישיבה הספרדית בנוסח בריסק, הסאגה בישיבת כפר חסידים, חתונת בן המשפיע המפורסם, שקיעות בלימוד בנופש ופתיחת הזמן ב'עטרס' (מעייריב)
אחרי שנים שכבש את השוק באירופה, עולם האקססוריז מגיע לארץ • רציתם לבטא את סגנונכם הייחודי והעשיר בשולחן הסדר – הגעתם למקום הנכון • מצאתם את עצמכם מחפשים מתנה מושלמת לחג – הגעתם למקום הנכון • שדרגו את הבית באפס מאמץ ומבלי להשקיע אלפי שקלים