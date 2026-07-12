שרת החוץ של האיחוד קאיה קאלאס הודיעה על הסנקציות נגד 'מתנחלים אלימים' • הונגריה הסירה את התנגדותה הקבועה בעד ישראל - לאחר חילופי השלטון ועליית ראש הממשלה החדש| השר סער: 'ניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות' | ב'שלום עכשיו' בירכו על ההחלטה האנטישמית ובשומרון גינו בחריפות (חדשות בעולם)
נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא במתקפה חריפה נגד הפשיעה הלאומנית, במכתב תגובה ששלח לפנייה של חברי קהילות יהודיות מרחבי העולם | ״הטרור שמבצעים קיצונים יהודים-ישראלים כלפי פלסטינים חפים מפשע ברחבי הגדה המערבית הם מעשי תועבה", כתבו החותמים על המכתב (בארץ)
במהלך ישיבת מועצת הביטחון של האו״ם שנערכה אמש, אמר סער כי היה משעשע לשמוע את נציגת הפדרציה הרוסית מדברת על כיבוש, על הרחבת שטחים ועל פתרונות שלום | "אני חייב להודות שהייתי חייב להתאפק לא לצחוק", הוסיף השר (פוליטי מדיני)
מה קורה בשטחים הפתוחים סביב מודיעין עילית ולמה המתיישבים שם מקללים את תושבי העיר | יו"ר תנועת העצמאים תוקף את שר האוצר ומציע פתרונות קסם | המומחה הטכנולוגי של התוכנית מסביר איך מפילים את הרשת ואיך ניתן לעקוף חסימות | סיקור מקיף מאירן ובעד או נגד התוכנית של הרב לייבל (דבר ראשון)
בשל רצף אירועי האלימות ביהודה ושומרון ובמיוחד אחרי פציעת שישה לוחמים ואירועי אלימות לאחר מכן, המערכת הפוליטית סוערת ויצאה בשורת גינויים ואזהרות כנגד המתפרעים והסבירו את הסכנה שיש לישראל בעקבות האלימות | רה"מ נתניהו והשר כ"ץ, הוציאו הודעות גינוי חריפות עם התחייבות אישית (אקטואליה)
טראמפ בבקשת חנינה רשמית לרוה"מ | כמאה נערים תקפו פלסטינים | צה"ל מוחק מבנים בתוך הקו הצהוב | במהלך הפגנה מפגין נעצר והופשט במהלך המעצר | שר הביטחון הודיע - גל"צ תיסגר | שבדיה ואסטוניה מסירות את האזהרת מסע לישראל | שטראוס הודיעה על עליית מחירים | תיעודים מהעולם | תחזית מזג האוויר | צפו (היום בכיכר)
כ-100 נערים יהודים לקחו חלק בהתפרעויות ליד טול כרם, בהן נפצעו ארבעה פלסטינים, והושחתו רכוש וכלי רכב | כוח צה"ל שהגיע למקום עיכב רק ארבעה מהמתפרעים לחקירה - שניים הצליחו להימלט | מפקד פיקוד המרכז: "אירועי האלימות החמורים, שבנס היו ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית" (צבא)
המנהל האזרחי והמשטרה פשטו היום על מספר מאחזים לא חוקיים ברחבי גוש עציון ובנימין, הרסו מבנים והחרימו ציוד שהיה במקום | אחד מעובדי הקבלן הערבים אמר לתושבים במקום: "אני מגיע לכאן כל פעם, כי אני אוהב להרוס ליהודים" (בארץ)
קשה להאמין אבל התוכנית שהגה ראש הרשות הפלסטינית מוצגת לציבור ומתקדמת בשטח | האסטרטגיה בה הם חונקים אותנו והמשמעות לכל הארץ | איך בנייה קטנה תעצור את בניית כביש הגישה לעיר החרדית | היכן הממשלה והמנהל האזרחי? | הסיבה ההזויה מחמתה התמתנה הבניה מאז ה-7/10 | וגם, ההשוואה להתנחלויות הישראליות ומה אנחנו יכולים לעשות (דבר ראשון)
לאחר הסערה שפרצה בעקבות פרסום ההקלטות של ראש החטיבה בשב"כ, הערב מתפרסמים תמלילים נוספים מהשיחות בינו למפקד ימ"ר שי | ראש החטיבה: "צריך לעשות פה עוד מעצרים. היום יש כינוס של כל הנבלות האלה". נצ"מ מועלם: "אז אני אומר לך עוד פעם, בסוף אין פה עבירה" (משטרה)
ראש החטיבה היהודית בשב"כ הוקלט מתייחס לחשודים יהודים ביהודה ושומרון ואומר: "אנחנו עוצרים את ה'שמוקים' האלה גם בלי ראיות לכמה ימים" | לשכת ראש הממשלה: "סכנה ממשית לדמוקרטיה" | בן גביר: "ראש המחלקה היהודית חייב להיות מפוטר עוד הערב" | דרעי: "מטריד כל אזרח, דרוש בדק בית במחלקה זו" | שב"כ: "ייערך בירור מול ראש החטיבה" (אקטואליה)
שלושה ימים לאחר רצח הנער בנימין אחימאיר הי"ד, תקפו הערב כ-50 ערבים מהכפרים עקרבא ומג'דל בני פדל בלינץ' מאורגן רועי צאן יהודים בסמוך לישוב גיתית | שני פלסטינים נהרגו ודובר צה"ל מסר כי הם לא נהרגו מאש צה"ל (בארץ)