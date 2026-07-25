בשיעור הקבוע לרופאים שמוסר חבר המועצת הגאון רבי יצחק זילברשטיין, תקף את קופות החולים שבוחרות לפרסם מודעות ענק בעיתונות במקום לסבסד עוד תרופות מצילות חיים עבור הפציינטים | צפו בדברים שעוררו סערת ענק בעולם הרפואה (חרדים)
המשטרה הלונדונית פרסמה פרטים חדשים על הפיגוע הבוקר בשכונה החרדית גולדרס גרין, אולם שכחה לציין פרט חשוב | זהותם היהודית של הנפגעים לא צוינה בכתבה, למרות שראש הממשלה התייחס לאירוע כמתקפה אנטישמית (חדשות)
רעולי פנים לבושים בבגדים כהים ביצעו היום מתקפה נגד בית כנסת בלונדון | מדובר במתקפה אחת מיני רבות שכוונו בימי המלחמה עם איראן כלפי בתי כנסת ומרכזים יהודיים באירופה, כולל שריפה ארבעה אמבולנסים של 'הצלה' בגולדרס גרין (חדשות)
ארגון הטרור חיזבאללה מפרסם הערב (מוצאי שבת) תיעוד של שיגור נחיל כטב"מים מדרום לבנון ביום שני האחרון, שנטען כי יעדם היה מחנה ציפורית בגליל התחתון | בתיעוד נראית מלאכת השיגור כפי שהיא מבוצעת על ידי חוליית מחבלים באזור מיוער בדרום לבנון | כך זה נראה (שאגת הארי)
טורקיה הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית של נאט"ו יירטו טיל בליסטי נוסף ששוגר מאיראן ונכנס למרחב האווירי של המדינה | באנקרה הדגישו כי "יינקטו כל הצעדים הדרושים" נגד כל איום על שטחה ועל המרחב האווירי שלה (בעולם)
הפנטגון פרסם בשעות האחרונות סרטונים מהתקיפות האמריקאיות נגד מטרות באיראן במהלך מבצע "זעם אדיר" | פיקוד המרכז של ארצות הברית מסר כי הכוחות האמריקניים "שולטים בשמיים בתיאום עם חיל הים", ומשמידים את יכולות שיגור הטילים הניידות של משטר איראן ב"דייקנות קטלנית" (בעולם)