אחרי שריפת הענק שהחריבה את יקב הבוטיק המשגשג ביישוב מתתיהו: הסדר הפשרה המפתיע שחתם מאבק משפטי ממושך של האחים האברכים נגד שורת גופים מוסדיים – מסכום תביעה מקורי של כ-13 מיליון שקלים ועד לסיום המביך והמזערי בבית המשפט (חוק ומשפט)
היום בתכנית 'דבר ראשון': תיעוד בלעדי מאימון הלוחמים במודיעין עילית | זעקת האבא שבנו סובל מהשמנה על כמות הממתקים המחולקים בבית הכנסת| נתונים מטרידים בנושא עישון בחורי ישיבות | טריק פשוט לגרום לזולת לאהוב אותנו | מילה טובה על השר שלא מצליח להביא ביטחון לאומי בשום תחום | התהפכות המשאית שהפכה לאסון אקולוגי | הכלב של רשות המיסים (דבר ראשון)
"לפעמים זה טוב להילחם במעצמה גדולה", אומר הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, ובנו של הגר"מ אליהו, במאמר שיתפרסם מחר. לדבריו, המבטאים בדרך כלל את רעיונותיו של אביו, אומר הרב אליהו: "אלה שחושבים שהיום לא חכם להיאבק במעצמה עולמית, שמחים שמתתיהו החשמונאי לא חשב כמותם" (חרדים)