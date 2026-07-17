נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייצב הלילה בפני הקונגרס לנאום מצב האומה המדובר ביותר בשנים האחרונות | טראמפ הציג הישגים כלכליים חסרי תקדים, לצד אזהרה חריפה ומהדהדת מול איראן בעוד אפשרות התקיפה הצבאית מרחפת מעל שולחן הדיונים | נאום מצב האומה 2026, היישר מבניין הקפיטול (מדיני)
רובנו נוטים לחשוב שהיסטוריה מעוצבת על ידי גנרלים בחדרי מלחמה או כלכלנים בבנקים מרכזיים. אבל האמת פשוטה בהרבה: ההיסטוריה היא מה שאנחנו מצליחים לזכור. ומה שאנחנו זוכרים הוא כמעט תמיד משפט אחד קצר, שנון או כואב, שנאמר ברגע הנכון | הציטוטים הגדולים של המאה ה-20 – אלו של דה גול, גולדה או בגין – הם לא רק "אמרות כנף", הם הדרך של מנהיגים לשנות את התודעה לדורות (פוליטיקה)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע במפתיע כי יישא הערב נאום לאומה האמריקנית | מדובר במהלך יוצא דופן, שכן הנשיא אינו נוהג לשאת נאומים מסוג זה אלא אם התרחש אירוע חריג או בתאריכים קבועים בשנה | זה מה שצפוי להיות (בעולם)
הנשיא טראמפ, טוען כי נאומו בעצרת הכללית של האו"ם שובש על ידי "חבלה משולשת". בפוסט ברשת החברתית "Truth", הוא כינה את האירוע "חרפה אמיתית" ודיווח כי השירות החשאי פתח בחקירה. טראמפ טען כי תקלות במדרגות הנעות, בטלפרומפטר ובמערכת הקול סיכנו אותו ואת רעייתו, וקרא למזכ"ל האו"ם לחקור את התקרית באופן מיידי (בעולם)
במבחן ההיסטוריה, לא רק חרבות הכריעו את גורל העמים – גם מילים. מנהיגים דגולים, בעתות מלחמה ומשבר, ידעו לרתום את כוח הדיבור כדי לאחד, לעורר השראה ולשנות מציאות | מימי יוון העתיקה, דרך עימותי העולם במאה ה-20 ועד לרגעי ההכרעה בהיסטוריה של מדינת ישראל – נאומים הפכו לכלים אסטרטגיים לא פחות מטנקים ותותחים | מהם הנאומים הבולטים שנישאו בהיסטוריה? ומה המתכון לנאום בלתי נשכח? סקירה מרתקת על עולמם של מי ש'כוחם בפיהם' (פסיכולוגיה)
אחרי שנדחה, נאומו של מזכ"ל החיזבאללה נעים קאסם משודר בלבנון | קאסם ספד לעפיף ואיים על תל אביב | הוא לעג לשר החוץ החדש גדעון סער וטען ש"הוא נאלץ לשנות את מטרות הלחימה בהכרזו שלו" | הזמן הנאום: מטחים כבדים לעבר עכו נהריה והגליל המערבי (חדשות)
בנאום לוחמני במיוחד, מזכ"ל החיזבאללה החדש נעים קאסם טען כי לארגון הטרור חיזבאללה נותרו עוד עשרות אלפי לוחמים | עוד הוא טען כי הירי לעורף הישראלי יביס את נתניהו ש"חצי מהעם בישראל בכלל מתנגדים לו" | בזמן הנאום, צה"ל שיגר הודעות פינוי לתושבי הדאחייה - לפני תקיפה | הנאום המלא - בפנים (העולם הערבי)
בפעם הראשונה בתפקיד המזכ"ל, ובפעם הרביעית מאז חיסולו של נסראללה, מזכ"ל החיזבאללה נעים קאסם נאם לאומה הלבנונית | נאומו שהועבר בשידור חי בערוצי הטלוויזיה הרשמיים בלבנון - נקטע, בלבנון דיווחו על שיבוש מכוון בתדרים | נעים פנה לבייס הלבנוני וטען כי ישראל מעוניינת להקים התנחלויות בדרום לבנון (בעולם)
הסיקור התקשורתי לנאום ראש הממשלה בנימין נתניהו בקונגרס האמריקני התעלה על עצמו ובכל פינה הצטברו הרים של מילים ששיבחו את כושרו הרטורי של נתניהו | מה מגדיר את הנאום למוצלח? ומי נחשב לאורך ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל כאמן המילים היעיל ביותר? איזה תבלין נחשב למנצח שבזכותו הנואם מצליח להשפיע על המאזינים לעשות כדבריו ואיזה נאום רבני מובהק נכנס לספרי ההיסטוריה ולמה? | הכל דיבורים (מגזין)