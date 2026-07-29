מפקד חיל האוויר הגרמני מזהיר כי כוחותיו ערוכים למלחמה מיידית ומסמן מטרות עומק ברוסיה בתגובה לכל פגיעה בריבונות נאט"ו | מנגד, שר החוץ הרוסי לברוב תוקף בחריפות ומאשים את ההנהגה בברלין ב"חזרה לשורשים נאציים" (חדשות בעולם)
מה"מרינדה" ביורקוויל ועד רציפי המלחמה: סיפורם של הגנגסטרים היהודים שהחליפו את הדיפלומטיה באלות בייסבול, בלמו את ה-German American Bund ושיתפו פעולה עם הצי האמריקאי, כשהם לא מבקשים על כך דבר, רק יחס אוהד בעיתונות - העיקר שיוכלו להשיב את הכבוד לעם היהודי (בעולם)
במיוחד ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, 'כיכר השבת' מגיש פרויקט מטלטל המפיח חיים בזיכרון היהודי שהפך לאפר. באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) מתקדמת, נצבעו תמונות מ"אלבום אושוויץ" המפורסם – התיעוד המפורט והמצמרר ביותר של מכונת ההשמדה הנאצית בפעולה
שמעון ויזנטל מוכר לעולם כ"צייד הנאצים" הקשוח שהקדיש את חייו לרדיפת צדק, אך בתוך יומניו מסתתר סיפור אנושי מטלטל ומלא אמונה | כיצד מפגש מקרי עם רב אמריקאי לאחר השחרור חשף פן אחר באישיותו של כל יהודי, ושינה את האופן שבו ניתן להסתכל על המציאות דווקא מהחלק הטוב והמאיר שבה (חדשות בארץ)
16 שנים חלפו, ושוב נשמע ברחבי ישראל קולו של איש ה-SS | מדינה צעירה, שרבע מאוכלוסייתה באו משם, נכנסה להיסטריה – וכל הפצעים נפתחו מחדש | משפט אייכמן, מעבר לאבן דרך בעם השב לארצו, היה גם נקודת מפנה עמוקה בתפיסת נפש האדם | האם צייתנות עיוורת יכולה להפוך כל אדם לעוזרו של השטן? סטנלי מילגרם, פסיכולוג יהודי-אמריקאי, ניסה להוכיח זאת בניסוי חברתי מטלטל ושנוי במחלוקת – וגרם לשבר מצמרר במה שחשבנו על עצמינו כיחיד בחברה | שותף לפשע (מגזין כיכר)
בתוכנית טעונה במיוחד בהגשת אלי גוטהלף: סערה בעקבות אמירתו של גולדקנופף, גיוס שיא של חרדים לצה"ל רמ"ד חטיבת חשמונאים בשיחה לכיכר, עדויות קשות מההפגנות - וגם השאלה הכלכלית שמטרידה כל בית בישראל: האם העלאת שכר המינימום באמת תעזור?
גבר בן 36 נעצר באוסטרליה, בחשד שהציג בפומבי קעקועים של סמלי שנאה נאציים בחוף פופולרי | תושב המקום, בן פרסונס, תיאר כי נתקל בגבר שהציג קעקועים המזוהים עם אידאולוגיה של "עליונות לבנה", וסמלים הקשורים ל-SS (בעולם)
במהלך אירוע חג המולד של צבא גרמניה הושמע הבית הראשון של ההמנון הגרמני - בית המזוהה עם הערכים הנאציים | עם השמעת הבית השגוי, הורה מפקד המקום לעצור מיד את הנגינה ולהשמיע את ההמנון הרשמי | הצבא פתח בחקירה בעקבות האירוע (בעולם)
עם סיום מלחמת העולם השנייה, נאצים במדים עמדו בפני דילמה קיומית: להילחם עד הכדור האחרון או להצטרף לאויב | חייל אס-אס אחד עשה את הבלתי יאומן, ובחר להתחבר ליהודים הנלחמים על מולדתם, תחת זהות בדויה ובסיפור כיסוי מסעיר הוא חדר לצה"ל רק כדי לבגוד בו שוב ושוב (מגזין כיכר)
לרגל יום פטירתו של רבי דב ויסמנדל זצ"ל - כיכר השבת עם שורות קצרות על אחת הדמויות הגדולות שעמדו לישראל בשנות הזעם | הרב שמסר נפשו להצלת עם ישראל מאימת המציק וחידש את דרך גילוי צפונות בדילוגי אותיות התורה | "לולא תורתך שעשועי" (יהדות ואקטואליה)
בעידן הדיגיטלי, שבו הקצב המהיר והאנונימיות מעצימים את התגובה הרגשית, חוק גודווין אינו רק תצפית אינטרנטית משעשעת, אלא כרוניקה עצובה של הידרדרות השיח | הכירו את הפסיכולוגיה של ההקצנה. כיצד הצורך בהגנת האגו מוביל לכשלים ומהן ההשלכות הפילוסופיות של נרמול השפה הקיצונית (פסיכולוגיה)
"מרווין קרש, אחד הווטרנים היהודים האחרונים מדור הפלישה לנורמנדי, שחגג לאחרונה את יום הולדתו ה-100 גאה ביהדותו | בטקס באנדרטת הזיכרון הלאומית בבריטניה הניח זר לזכר חבריו לנשק והדגיש: "היהדות תמשיך להיות השראה" (חדשות בעולם)