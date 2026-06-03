בעקבות התפרצות על ספינת הקרוז MV Hondius, נרשמו מקרים נוספים שהתגלו באיים מבודדים בדרום האוקיינוס האטלנטי והפסיפי | חולה פונה בטיפול חירום, נוסעת אמריקנית נכנסה לבידוד בפיטקרן, והקהילה הבינלאומית מגבירה מעקב (בעולם)
על סיפון ספינת הקרוז ההולנדית MV Hondius, שיצאה באפריל למסע חלומי מנמלי הדרום של ארגנטינה, התפתחה בשבועות האחרונים התפרצות נדירה וקטלנית של נגיף ההנטה מזן Andes – הזן היחיד הידוע כמסוגל לעבור גם מאדם לאדם | מספר הנדבקים עלה ל־11, בהם שלושה שכבר מתו, והנוסעים שפוזרו בינתיים ברחבי העולם הפכו את האירוע הימי לאתגר בינלאומי (בריאות)
אזרח בריטי בודד שנמצא חיובי לנגיף ההאנטה הקטלני הספיק כדי להוציא לפעולה יחידת צנחנים של חיל האוויר המלכותי | לפי הודעת משרד ההגנה מדובר במבצע "נועז ונדיר", שהוצא לפועל לאחר שהתברר כי לא קיימת דרך גישה אחרת למקום (בעולם)
שלושה בני אדם אותרו ללא רוח חיים על סיפון ספינת תענוגות באוקיינוס האטלנטי | מקרה אחד של הנגיף אושר, וחמישה מקרים חשודים נוספים נמצאים בבדיקה | על פי הדיווחים, אזרח בריטי נמצא בטיפול נמרץ | ההתפרצות דווחה על סיפון הספינה MV Hondius, שהייתה בדרכה מארגנטינה לכף ורדה (בעולם)
בלב ים סין הדרומי גילו חוקרים מערכת אקולוגית נסתרת ומעוררת השתאות | בעומק של מאות מטרים, בתוך מה שנחשב לאחד ה"חורים הכחולים" העמוקים בתבל, ממתינים אלפי נגיפים שרובם מעולם לא נראו על ידי עין אנושית (חדשות בעולם)
באופן חריג לחודשי הקיץ, תינוק בן שבעה חודשים מאזור השרון, אושפז לאחרונה לאחר שחלה בנגיף ה-RSV | מצבו של התינוק, שסבל מחום, שיעול ומאמץ נשימתי ,המשיך להתדרדר והוא הורדם והונשם ביחידת טיפול נמרץ ילדים | לאחר שלושה ימים נגמל מהתמיכה הנשימתית, וכעבור שבוע שוחרר במצב טוב (בריאות)
בשבוע האחרון התרבו הדיווחים מסין על התפרצות תחלואה חמורה שגרמה לגל שמועות בעולם על נגיף קטלני שהחל להתפשט בסין, מה שמחזיר את כולנו אל הימים הראשונים של התפרצות הקורונה לפני חמש שנים | הרשויות בסין ובעולם מרגיעות את החששות, אך עדיין לא ידוע לאן יתפתח גל התחלואה הנוכחי (בעולם, בריאות)
ברקע העלייה המדאיגה בתחלואה, משרד הבריאות הישראלי אישר חיסון חדש של חברת התרופות הבריטית GSK נגד הנגיף הגורם לדלקת ריאות קשה בקשישים ובפגים | התרופה זכתה לאישור מנהל התרופות והמזון האמריקני שישווק בינתיים באופן פרטי וספק אם יכנס כבר השנה לסל התרופות המסובסד בישראל (חדשות)