מלחמה בניצול הציני של תגי הנכה: משרד התחבורה השיק את אפליקציית "חניתי" שתמנע חנייה כפולה לשני רכבים במקביל. על רקע זינוק ל-450 אלף תגים, הפיילוט יוצא לדרך בירושלים ובתל אביב בדרך לרפורמה הממשלתית (בארץ)
מאז הקמתה בשנת 1979, חברת חשמלית ריידר מלווה את עולם הניידות החשמלית בישראל ומובילה אותו בביטחון ובמקצועיות| במשך יותר מ-40 שנה, החברה עוסקת בייבוא, שיווק, שירות ואחזקה של קלנועיות מכל הסוגים, ומספקת פתרונות ניידות מתקדמים לאלפי לקוחות ברחבי הארץ - גמלאים, בעלי מוגבלות תנועה, תושבי קיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים, בתי דיור מוגן, ואף עסקים ומוסדות ציבוריים
הכתב הצבאי: עשרות מילואמניקים נשלחו הביתה, רק כי לא רצו להלשין | המנכ"ל מגלה: "אנשים לא מאמינים שיש להם יכולת להתמודד עם הסיטואציה" | למה חשוב להזכיר את רצח הילדים המזעזע | וגם - רץ ברשת עם הנהג שיצא לנקום ונפגע מעצמו והפירגון שהתקשורת לא הסכימה לתת לביבי (רץ ברשת)
עו"ד אביר קארה שפועל בתחום התביעות הייצוגיות בריאיון מיוחד לתכנית 'דבר ראשון', שבו דיבר על הנתונים והסיפורים הכואבים מאחורי תעשיית התביעות | למה המגזר החרדי סובל במיוחד ועל אלו שטויות תובעים מיליונים? (דבר ראשון)
החסד האין סופי בציבור החרדי לצד חוסר המודעות המשווע • כך נראים חייהם של נערים חרדים המתניידים בכיסא גלגלים בערים חרדיות • בשיחה מרתקת ונטולת ככפות הם מספרים על הנגישות שאינה קיימת והמצוות שקשה להם לקיים בעקבות המוגבלות • לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל (מגזין כיכר)
שוחחתי עם בחור צעיר ומוכשר המרותק לכסא גלגלים. לדבריו, יחסם של אנשים רבים הינו פוגעני ומחפיר. בימים אלו נידונה בכנסת הצעת חוק בעניין שינוי והתאמת הטרמינולוגיה הקיימת לאנשים בעלי מוגבלות, כי מילים יוצרות מציאות (חינוך)