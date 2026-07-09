בחורי ישיבת 'קדושת מרדכי' נדבורנה עלו השבוע למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו ללבן סוגיות סבוכות בהלכות בורר בשבת | בסיום הביקור, התעניין הגר"ד ביחוסו של אחד הרמי"ם, וכששמע שהוא מצאצאי הבעש"ט והרבי ר' ברוך ממעזיבוז, הדהים את הנוכחים עם ווארט חסידי עתיק על ראשי התיבות של מסכת 'בבא קמא' (עולם הישיבות)
כמאתיים אברכי החבורות של חסידות נדבורנה התאספו בשבת האחרונה, פרשת פנחס, לשבת ההתאחדות השנתית | השבת המיוחדת נערכה בקמפוס ישיבת ויז'ניץ בעיר מודיעין עילית, שם שהו האברכים יחד לאורך כל השבת באווירת התעלות ואחדות חסידית יוצאת דופן |אורח הכבוד של השבת היה הרה"ג ר' דוד אריה רוזנברג, משפיע בחצר הקודש תולדות אהרן, שהשתתף לאורך השבת ונשא בפני האברכים דברי התעוררות וחיזוק בעבודת השם (חסידים)
עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה: היום בשעה 16:00 תפרוץ מחאת הענק של אלפי בעלי הרכבים מכל החוגים והעדות, שיזרימו שיירות ענק מ-19 מוקדים ברחבי הארץ אל עבר שערי הכלא הצבאי - כלא 10 • האזינו להודעות מהקווים הפנימיים של חצרות הקודש, מבעלזא וויז'ניץ ועד צאנז וטשערנוביל – הפקודה הרשמית שיצאה לחסידים • ומי חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס שהכריז בקולו: "זה מצוין, זו חובה"? | כל הפרטים על הדרמה (חרדים, בארץ)
קהל חסידים ואנשי מעשה נטל חלק אמש (שלישי) בשמחת נישואי החתן, נין האדמו"ר הישיש מנאראל | החתן הינו בן לנכדו הרב יצחק נתן שפירא, בן הרה"צ רבי אהרן שפירא וחתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה, בת הרה"צ רבי שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ (חסידים)
על אף המכשולים, הן במלחמה בארץ והן המלחמה באוקראינה, האדמו"ר מביטשקוב הצליח גם השנה לפקוד את ציון זקינו הרה"ק ר' מרדכי מנדבורנה בתשעת הימים כפי המקובל בחצרות נדבורנה | צפו בתיעוד מההבדלה בעיירת בישטנא, וממסע האדמו"ר על קברות הצדיקים בקרעסטיר ועוד (חסידים)
בהיכל ישיבת 'קדושת מרדכי' נדבורנה נערכה ברוב פאר והדר מעמד 'חלקנו', לרגל סיום מסכת סנהדרין וסדר מועד | המעמד נערך בראשות האדמו"ר מנדבורנה שאף נשא מדברות קודשו לפני הבחורים | בין לבין שמעו הבחורים דברי נועם ואגדה מפי מגידי מישרים, וכן פרקי זימרה ע"י חבר המשוררים שהנעימו את המעמד (חסידים)
קהל חסידים ועל צבאם אדמורי"ם ורבנים נטלו חלק השבוע בשמחת נשואי בת הרה"צ ר' שמעלקא רוזנבוים בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, עב"ג החתן בן הרה"ג שמעון שמואל הלברשטאם אב"ד 'דברי משה' | במהלך החופה לבש אבי הכלה לראשונה בגדי לבן כמנהג אדמור"י החסידות | צפו בגלריה (חסידים)
בראשות אדמורי"ם ורבנים, נערכה בתלמוד תורה 'מכנובקא בעלזא', בירושלים 'מסיבת חומש', לילדי החמד | במסיבה השתתפו האדמורי"ם מזוויעהיל, זוטשקא ב"ב וירושלים, נדבורנה ירושלים ועוד, שהם זקני הילדים | בעת המעמד נשאו הילדים תפילה עבור שלום הפצועים, והשבת החטופים, והרימו ידיהם לשמים בתפילה ובתחנונים (חסידים)
בשכונת סטמפורד היל בלונדון תערך הערב שמחת נישואי בן הרה"צ אשר אנשיל כ"ץ גאב"ד חרדים, חתן האדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל, עב"ג נכדת האדמו"ר מביאלה פשיסחא ב"ב | החסידים בארץ חגגו עם החתן במוצאי השבת בטרם המריא לחתונה | תיעוד (חסידים)