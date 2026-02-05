שרת התחבורה מירי רגב הודיעה כי המשטרה תיישם אכיפה חמורה במיוחד כנגד נהגים שמתעסקים בטלפון במהלך הנהיגה | בדוח הראשון יינתן קנס של 10,000 ש"ח ללא צורך בבית משפט, ובעבירה חוזרת תיתכן אפילו החרמת הרכב (בארץ)
נהג מפריז מספר כי אחד החשודים בשוד תכשיטי הכתר בלובר היה האיש שעצר לסייע לו כשנתקע על כביש הטבעת שבועות לפני הפריצה | לטענתו, אותו אדם התגלה כאדיב ושקול, ורק לאחר מעצר החשודים זיהה כי מדובר, לכאורה, באחד המשתתפים בשוד הנועז שבוצע בתוך דקות במוזיאון (בעולם)
במהלך מקצה המוקדמות של ה-Dutch GP בזנדוורת, הפך רגע אחד לבלתי נשכח: שועל שפרץ לפתע למסלול וגרם לשארל לקלר לעצור נשימה כשהופיע בדיוק מול מכונית הפרארי שלו | האירוע הלא צפוי הסעיר את הקהל, הוסיף מתח ועורר גלים ברשתות החברתיות - עד כדי כך שגנב את הפוקוס מהמאבק הספורטיבי המותח בין נהגי המירוץ (מעניין)
בין קלאץ' למצמד כפול - תיבות ההילוכים הפכו למערכות חכמות ודורשות הבנה: מה ההבדל בין ידני, אוטומטי, רציף ודו-מצמדי? אילו תקלות עלולות להפתיע אתכם? ואיך שומרים על הגיר לאורך שנים בלי לקרוע את הארנק? מדריך לבחירה, תחזוקה וזיהוי סימני אזהרה (רכב)
בעוד ליברמן עסוק בלחנך ולהטיף לציבור החרדי - כנגד "הסחטנות של הקופה הציבורית", מתברר כי יש מי שחולב אותה בשביל נהג לסוף שבוע | ליברמן, כך נחשף היום, שכר לעצמו נהג נוסף לסופי שבוע בעלות אסטרונומית (חדשות)