אחרי רבה של מודיעין עילית, גם הגר"י"ד טורצ'ין תקף בחריפות את המיזם לשילוב נהגים: "המעורבים לא פועלים לשם שמיים" | קהילות בירושלים שוקלות נסיגה מהפרויקט בעקבות הדברים | מנגד: המצדדים מצביעים על המודל האמריקאי המצליח: "בבורו פארק ובלייקווד נהג חסידי הוא מראה שבשגרה, זו הדרך לפרנסה בכבוד" | כל הפרטים על הסערה כאן ב'כיכר' (חרדים)
האלימות והפשיעה במגזר הערבי - תיעוד מקרוב: שני אחים מנוף הגליל הואשמו בדקירת צעיר בפניו בכפר אכסאל בצפון לאחר ויכוח על צפירה בכביש | המשטרה הגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים | צפו ברגעי התקיפה הקשים (משפט, בארץ)
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האבטלה הרחבה ירדה ל-4.2%, אך המשרות הפנויות מזנקות ל-150 אלף • הדרישה עולה: זינוק של 13% במשרות לנהגי משאיות ולרצפים • האבטלה הרשמית עלתה קלות ל-3.2% | כל הפרטים שחשוב לדעת על שוק העבודה בישראל (בארץ)
ברקע השריפות בהרי ירושלים, שוטרי מג״ב מתחנת מטה יהודה פועלים להסברה ואכיפת הדלקות מנגלים בגזרה | בנוסף, לוחמי מג"ב פעלו במהלך הלילה למניעת ביזה בישובים שפונו מבתיהם | המשטרה: "אנו קוראים לציבור להיות ערניים, ולהתרחק ממוקדי שריפה פעילים" (משטרה)
בתיעוד נדיר שפרסם פיקוד העורף נראהכיצד נמנעו אסונות כבדים בכבישים בזמני נפילות של טילים שנוו מלבנון לעבר יישובי הצפון | צילום בזמן אמת של פגיעת רקטות השבוע באחד מכבישי הצפון מוכיח שוב עד כמה חשוב לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף (חדשות, בארץ)
רפורמת 'דרך שווה' בתחבורה הציבורית יצאה לדרך, האם משהו השתנה? האם אנשים רואים הבדל במציאות או במחיר? • אברומי לינשה יצא לנסיעות באוטובוסים ושאל את העוברים ושבים לדעתם • וגם, אלו הבעיות שפוגעות בעיקר בחרדים (הכלכלית)