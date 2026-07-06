במבצע אכיפה ממוקד: עשרות נהגים תועדו "על חם" כשהם מסכנים חיים בשימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה | המשטרה פרסמה גלריית תמונות של נהגים שנתפסו - עם טשטוש פנים - והזהירה: "מבט של שניות בודדות אל מסך הטלפון עלול להסתיים באסון" | התמונות שפורסמו (בארץ)
סייר מסיירת האופנועים הארצית שהיה בדרכו למשמרת, הבחין בנהג משאית המשתמש בטלפון נייד תוך כדי נסיעה. לאחר שהורה לו לעצור בצד, גילה השוטר כי הנהג מבצע עבירה חמורה בהרבה | צפו בדיאלוג ביניהם - רגע לפני המעצר (בארץ, משפט)
צעירה בת 22 מקליפורניה, הנאשמת ברצח כפול בעקבות נהיגה בשכרות שהובילה לתאונת דרכים קטלנית, לאחר שפגעה בעוצמה ברכב הסעות שבו שהו בני זוג שחזרו מחגיגות, עוררת סערה לאחר שנחשפו הציטוטים שלה מול השוטרים מיד לאחר האירוע (משפט בעולם)
שוטרי מחוז מרכז מתחנת קאסם הבחינו לפני כחודש ברכב הנוסע בכביש כורכר סמוך ליער חורשים כשברכב נוהג ילד בן 10, במושב ליד הנהג יושב אביו עם תינוק על ברכיו, כולם ללא חגורת בטיחות | האב עוכב לחקירה בגין מעשיו החמורים והמסכנים את שלום הציבור (משטרה)
עם שילוב נדיר של ניווט וטעינה חכמים, פיצ׳רי בטיחות שימושיים, מופעי אורות חגיגיים, משחק חלל וסטודיו סלפי מובנה - עדכון החגים 2025 של טסלה ממשיך לטשטש את הגבול בין מכונית ייצור קלאסית לאפליקציה חיה שמתעדכנת כל הזמן (רכב)
שיתוף פעולה בין חברת Shoei היפנית ל-EyeLights הצרפתית יצר את אחת מהקפיצות הגדולות בעולם הרכיבה: קסדה שמקרינה מול עיני הרוכב מהירות, ניווט, שיחות והתראות - בלי להוריד את המבט מהכביש. הטכנולוגיה החדשה משולבת בתוך גוף הקסדה ומבטיחה בטיחות גבוהה, נוחות מרבית וחוויית רכיבה שלא נראתה עד היום (טכנולוגיה)
בתערוכת Japan Mobility Show 2025 חשפה ימהה את MOTOROiD Λ, אב טיפוס מהפכני של אופנוע חשמלי שמסוגל להסתובב ב-180 מעלות, לשמור על איזון באופן עצמאי וללמוד את דפוסי הרכיבה של המשתמש באמצעות בינה מלאכותית | לא עוד כלי רכב שמגיב לפקודות בלבד, אלא מכונה חיה ודינמית שיוצרת מערכת יחסים עם הרוכב ומשנה את חוויית הרכיבה מן היסוד (רכב)
למרות ההתקדמות הטכנולוגית והמודעות הציבורית ההולכת וגוברת, ישראל חוותה בשנת תשפ"ה את אחת השנים הקטלניות ביותר בכבישים | יותר מ־300 בני אדם קיפחו את חייהם עד כה, כשהקיץ האחרון נרשם כקיץ הקטלני ביותר מזה שני עשורים | וגם, כמה תובנות מצילות חיים שעלו אצלי משיחה עם מומחה בתחום (בארץ)