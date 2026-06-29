לאחר חיפוש שנמשך כמעט אלפיים שנה, צוות בינלאומי של ארכיאולוגים הכריז על זיהויה הרשמי של "אלכסנדריה שעל החידקל" – אחת הערים האבודות שהקים אלכסנדר הגדול בשנת 324 לפני הספירה. העיר, ששימשה במשך כחמש מאות שנה כצומת מסחר עצום בין מסופוטמיה, הודו וסין, נחשפה מתחת לחולות הדרום העיראקי במצב השתמרות מעורר השתאות.
התכה מהירה של קרקעות פרמאפרוסט בקטבים משחררת תגובת שרשרת כימית שמזהמת את נהרות אלסקה במתכות רעילות וחומצה, עם השלכות חמורות לדגה, לקהילות הילידיות ולמערכת האקולוגית כולה | תהליך שמתרחש במהירות, מותיר כתמים כתומים במים והורס מהיסוד אזורים שנחשבו עד כה לבלתי נגועים והמדענים מזהירים: "אין דרך חזרה" (בעולם)
ההפגנות בנפאל, שהחלו במחאה על איסור שימוש ברשתות חברתיות, התפתחו בתוך ימים ספורים לכאוס פוליטי ואלימות חסרת תקדים | בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה שר האוצר בורח לנהר כשהוא מוקף בהמון שרוצה לבצע בו לינץ' (בעולם)
האווירה החגיגית ששררה באומן במהלך חג השבועות, הופרה בעקבות טרגדיה קשה בצהרי היום. בחור בן 24, ששהה במהלך החג סמוך לציונו של רבי נחמן מברסלב, יצא לטבול בנהר הסמוך בשעה 17:00 אחר-הצהריים, אך שם טבע ונפצע באורח קשה. הבוקר, למרות המאמצים הרבים להצילו, הוא נפטר (חסידים)