הממשלה אישרה השקעה של 692 מיליון שקל בארבע השנים הקרובות לחיזוק מערכת הבריאות בצפון, במסגרת תוכנית "תנופה לצפון" | התקציב יופנה לגיוס רופאים ואנשי מקצוע, הרחבת שירותי הקהילה, חיזוק המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שדרוג מערך בריאות הנפש והקמת תשתיות רפואיות חדשות באזור שנפגע עמוקות מהמצב הביטחוני המתמשך (בריאות)
אירוע חריג וחמור בגליל המערבי הסתיים ללא נפגעים: כלי טיס בלתי מאויש אותר הבוקר על גג מוסד חינוכי בעיר נהריה. כוחות המשטרה וכיבוי אש הוזעקו לזירה, פינו את התלמידים ופעלו לנטרול הכלי מהגג באמצעות מנוף מיוחד (חדשות)
מטח רקטות ששוגר אחר הצהריים מלבנון לעבר העיר נהריה הסתיים בפגיעה ישירה סמוך למבנה מגורים | צוותי הרפואה שהגיעו לזירה העניקו טיפול ראשוני לפצועה אחת כבת 60 שנפגעה באורח קל עם פציעות הדף ורסיסי זכוכית | מצה"ל נמסר כי זוהו כ-7 שיגורים שחצו משטח לבנון לעבר ישראל (חדשות)
אורי פרץ הי"ד הוא ההרוג מפגיעת הרקטה בנהריה מוקדם יותר היום | אורי הי"ד בן ה-43 הותיר אחריו אשה וארבעה ילדים | בעירייה ספדו לו: "העיר נהריה משתתפת בצערה הכבד של משפחת פרץ על הירצחו של אב המשפחה, אורי פרץ, שנפגע בירי שבוצע אחר הצהריים מלבנון לעבר העיר" (בארץ)
נהרג נפצע אנוש בעקבות ירי חיזבאללה לעבר צפון הארץ בשעות אחר הצהרים. גבר נוסף כבן 50 נפצע קשה | הפרמדיק מדווח מאחת הזירות: "הגעתי לזירה תוך דקות בודדות וראיתי הרס רב, עשן, זכוכיות מנופצות והמולה גדולה" (בארץ)
שר החינוך יואב קיש קיים הערכת מצב והבהיר כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן – לאור האיום הבטחוני מערכת החינוך באזורים אלו צפויה להישאר סגורה, ונושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי. בפועל, ברוב אזורי הארץ מערכת החינוך צפויה להמשיך לפעול במתכונת למידה מרחוק (חדשות)
באופן רשמי מתחוללת הפסקת אש בלבנון אבל כל הגורמים המעורבים יודעים שכל רגע המלחמה יכולה לחזור בעוצמה | עם זאת, בתיאום עם הממשל היוצא בבית הלבן, כוח צה"ל נערך לסגת מהצלע המערבית בדרום לבנון - אזור המשקיף על נהריה והסביבה (צבא)
מפחדים מהיועמ"שית: ש"ס מסרבת לחתום, באגודה לא מחכים ל'דגל' | רגב נגד פרוש: הגיע הזמן לעשות סוף לאפליית ספרדים במירון | בנוכחות האדמו"ר: מאות נבחנו על ש"ס שלם | עשרות אלפים עדיין במצור - הבשורה מדלגת על מודיעין עילית | אבל כבד: הגאון רבי חנוך ברמן זכר צדיק וקדוש לברכה (מעייריב)
לאחר 7 שעות של שקט - מטח של כעשר רקטות לנהריה, זוהו נפילות | צה”ל תקף צירי מעבר ששימשו את חיזבאללה להעברת אמצעי לחימה מסוריה ללבנון | צה״ל ממשיך לתקוף מטרות טרור בביירות: הותקפו שתי מפקדות נוספות בשימוש המועצה המבצעת של חיזבאללה | דובר המועצה לביטחון לאומי בארה"ב אמר כי הם ממשיכים לפעול למען פתרון דיפלומטי שיאפשר לתושבי שני צידי גבול ישראל-לבנון לחזור בבטחה לבתיהם (צבא)
במטח האחרון ששוגר לעבר העיר נהריה נהרג אדם בשנות השלושים לחייו לאחר שנפגע מרסיסים, כך דיווח מד"א | האיש שהה בגינה הציבורית בעת האזעקות ולצוותי הרפואה לא נותר אלא לקבוע את מותו | לפי הדיווחים, ישנם שני מוקדי נפילה בעיר נהריה, באחד מהם כאמור איבד אדם למרבה הצער את חייו (חדשות)
דירה בנהריה שספגה פגיעה ישירה כתוצאה מנפילת כטב"מ ניזוקה באופן כבד, כאשר מנגד הממ"ד היה נראה "כמו חדש" | במקרה הזה, המדובר בדירה לא מאוכלסת, אך גם אם הייתה מתגוררת שם משפחה ונכנסת למרחב המוגן - דבר לא היה קורה לנוכחים | צפו בתיעוד שמפרסם פיקוד העורף (חדשות)