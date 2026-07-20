מבית חילוני, דרך עשור של חיפוש רוחני בבודהיזם ועד לחברותא קבועה בכתבי הרב קוק | כוכב הרשת עומרי פלד, שמלמד תורה ברשת, מתארח בתוכנית "השם אחד" ומספר ליוסי עבדו על הרגע המדויק שבו הרגיש צריבה, גל התשובה שמשנה את פני המדינה, הניסים הגלויים שלו כחייל, והדבר האחד שאנשים באמת רוצים לשמוע | "הגיע הזמן להפסיק עם השטויות" | צפו (השם אחד)
מאות חילונים, בהם שורדי מסיבת הנובה, התארחו השבת במלון במזרח ירושלים, כשעבור רבים מהם הייתה זו השבת הראשונה לשמור כהלכתה. השבת, שהייתה גדושה באירועים, נכנסה בקבלת שבת המונית של חברי הקבוצה בכותל המערבי, כשבסיום סעודת הלילה, השתתפו שורדי הנובה שטיש חסידי ובשמחת 'שלום זכר' בשכונת מאה שערים (חרדים)
צוות המומחים קבע שורת כשלים חמורה שהחלה במטה הכללי, דרך חיל האוויר וחיל הים ועוד | המומחים קבעו, כי הפתעת ה-7 באוקטובר לא הגיחה מתוך חלל ריק ממידע, ואף ההיפך: בלילה הדרמטי הצטבר מידע חריג ואיכותי שאילו היה מנותח באופן מקצועי, ניתן היה להעלות התרעה לפעולה משמעותית. כמו כן הוצגו המסקנות של המומחים ועוד | הדו"ח המלא (חדשות בארץ)
בבוקר, במסיבה בנובה, בין מאות מחבלים הוא לחש: "אם תחזיר אותי הביתה אהיה הילד שלך", ומיום למחרת עבר מג’ינס - לשחור לבן | בריאיון חושפני ליוסי עבדו, ברק ניקסון משחזר את הטלטלה שחווה, כשהכדורים שורקים, הדלת שנסגרה ורגע ההחלטה לחיות על קידוש השם | צפו (מגזין כיכר)
אחרי שהציל את הקואליציה, רה"מ נתניהו הודיע לסגן השר אלמוג כהן על סמכויותיו בתפקידו במשרד רה"מ | על פי ההודעה, כהן יהיה אחראי על קידום שדה תעופה בנגב, הרשות לפיתוח כלכלי בישובים דרוזיים, נציג רה״מ לטיפול בנפגעי מסיבת הנובה, מעבר צה״ל לנגב, ובנוסף יוזמן לדיונים הנוגעים לענייני בינה מלאכותית (פוליטי)
אחרי ששמר שבת בפעם הראשונה בחייו, יצא ברק ניקסון למסיבת הנובה בבוקר שמחת תורה | בשעה 06:28 החלו האזעקות ובתוך דקות מאות מחבלי נוחבה השתלטו על מתחם המסיבה, רצחו וחטפו מאות | ברק הצליח להינצל מהמחבלים כשהסתתר בתא השירותים וזעק לבורא עולם תוך התחייבות לחזור בתשובה | בראיון חג מרגש ורווי אמונה הוא משחזר את רגעי האימה, התפילות והזעקות ועד החזרה בתשובה • צפו (בארץ)
אחרי שהוצג בפני המשפחות - נחשף הערב התחקיר המלא על הטבח הנורא באירוע הנובה בבוקר שמחת תורה | המחבלים לא תכננו להגיע אליו - ורוב כוחות הביטחון בשטח לא ידעו על קיומו | ההחלטה לפתוח שביל עפר שהצילה אלפים, הקרבות ההירואים מול המחבלים - והבלבול של הנוח'בות (צבא וביטחון)
בעקבות הצגת תחקיר צה"ל על מחדל מסיבת הנובה התראיין אלקנה לבמן לתוכנית דבר ראשון | מה ענה האלוף דן גולדפוס על האמירה הקשה | האם צה"ל למד מהכשלים או שהוא מאשים את הדרך הפוליטי | וגם מילים לזכרו של הקדוש שמלמד אותנו על אהבת ישראל ועל אויב ואוהב (דבר ראשון)
הערב בתוכנית היומית מבית 'כיכר השבת': הפרשן הפוליטי ישי כהן לוקח אותנו אל הרגע עליו מתחרטים הנציגים החרדים. וגם: למה הם מאיימים? | אחיו של אליקים ליבמן על מחדל הנובה ועל שאלתו לאלוף | איך ניקיון הגראג' הופך ברגע למסוכן - והבריכה המאולתרת | למה באמת עולה בן גביר להר הבית והאמירה המקוממת של ראש העיר על סוגיית עסקים בשבת (דבר ראשון)