כתב אישום יוגש נגד שלושה משרתי מילואים בגין התעללות בנסיבות מחמירות בעצור עזתי | כתב האישום מבוסס על עדויות החשודים וחיילים נוספים שנמסרו במהלך החקירה ביחס למעשים שבוצעו | טלי גוטליב תוקפת: "מי צריך אוייבים ותומכי חמאס כשהפרקליטות הצבאית מאמינה למחבל ארור ולא לחיילנו" (צבא)
החשבון נסגר: צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה, וחיסלו את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שלקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס | מדובר במחבל שעומר שם טוב אולץ לנשק בראשו, בטקס השחרור המשפיל של חמאס עם צאתו מהשבי (צבא)
מחבל מכוח הנוח'בה של חמאס, הכלוא באגף השמור ביותר בשב"ס מאז השתתפותו בטבח ה-7 באוקטובר, עתר לבית המשפט בטענה להרעה בתנאיו. בעתירתו טען למחסור בבגדים, היעדר קוראן וירידה של שמונה קילוגרמים ממשקלו (חדשות)
מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ערך ביקור בכלא איילון, באגף שבו כלואים מחבלי הנוח'בה שביצעו את הטבח בשמחת תורה ובשיעורו השבועי, סיפר על הביקור: "הם מתחת לאדמה, מידה כנגד מידה - כמו שהם שמו את החטופים שלנו במנהרות" (חדשות)
שלושה חברי כנסת, מהקואליציה ומהאופוזיציה גם יחד, דורשים לחדש את משפט הנוח'בות שלא התקיים עד כה מחשש לחייהם של חטופים חיים שהוחזקו עד כה בעזה | המטרה שלא נכתבה בהודעה אך ברורה לכל: גזר דין מוות במשפט ראווה שידמה במתכונתו למשפט אייכמן ההיסטורי (חדשות)