בתוכנית היום בקונספט תשעת הימים דנו משה מנס וישראל מאיר על שלל נושאים אקטואלים | האם בחורי ישיבות וכדורגל זה דבר שהולך ביחד? | על פורום העיתונאים החרדי החדש והמשמעות | המבקר הרותח של כיכר השבת מחפש רק פרסום עצמי | וגם איש הטכנולוגיה אלחנן טווג מגלה: לבינה המלאכותית לא באמת אכפת מכם (דבר ראשון)
אמנות הנוכלות צועדת יחד איתנו משחר ההיסטוריה, אך ישנם סיפורים יוצאי דופן בקני מידה עולמי | כיצד הצליחו נוכלי-על לאורך הדורות למכור נכסים לאומיים, להמציא מדינות דמיוניות ולגלגל מיליארדי דולרים על בסיס שקרים בלבד? | מוויקטור לוסטיג ועד ברני מיידוף - מהו המפתח הגורם גם להונאות הגדולות ביותר להראות הגיוניות בעיני בני אדם? | פֹּעַל אוֹצָרוֹת בִּלְשׁוֹן שָׁקֶר (מגזין כיכר)
בגיל 60, ז'ילבר שיקלי חוזר אל רחובות פריז כמעט כזר. בראיון וידוי דרמטי לערוץ בצרפת הוא חושף את האנטומיה של "עוקץ הנשיא", את הדרך שבה פיתח מסיכת סיליקון באיראן כדי להפיל את מנהיגי העולם, ואת המחיר הכבד של חיים שבהם השקר היה האמת היחידה | אחרי שנות מאסר ארוכות, שיקלי מספר על השיטות המתוחכמות שהפכו אותו לנוכל על (מגזין כיכר)
הנאשם, אלי וינשטיין מניו ג'זרזי, הורשע בהונאת 41 מיליון דולר ממשקיעים שהאמינו ב"עסקי חירום" של קורונה ואוקראינה • בעבר קיבל חנינה מהנשיא טראמפ לקיצור עונשו על עבירות הונאה מוקדמות • השופט: הוא בזבז את ההזדמנות שניתנה לו ופעל ב"חוצפה שכזו" (בעולם, חרדים)
אלפי אנשים ליוו היום למנוחת עולמים את שירי, אריאל וכפיר ביבס הי"ד, שנרצחו באכזריות בשבי חמאס | סא"ל אלי דקל מתריע על קונספציה ביחס למצרים | נוכלות מתוחכמת במגזר החרדי: אברכים הופלו בפח והסתבכו בחובות של מיליונים | וגם: הבקבוק המסתורי שגרם למותם של הדייגים | צפו
בטור אישי משתף חרדי תמים על המקרה בו הציעו לו לעשות הרבה כסף מכישורי הכתיבה שלו כשמה שנגלה כחתיכת שיווק למוצר שכלל לא רלוונטי עבורו | כך באמצעות משרד מפואר בתל אביב, יוקרה וסיפורי הצלחה מנסים לגרום לכם לשלם הרבה כסף בתחום לא מוגדר (חרדים)
כך תעלים ותטשטש כל כתבה שלילית ופרסום רע שעלולים להביא לקריסת חברת הנוכלות שבנית | המדריך המלא להתמודדות עם מעצר בעקבות חשיפת בית ההשקעות שלך כנוכלות ומרמה | וגם, רשימת השאלות והתשובות והקלישאות שאתה חייב להכריז על רדיפת חרדים ושנאת הדת (כלכלה)
למה להתעסק רק עם הונאה רפואית אם אפשר לייצר בית השקעות מוצלח שמגלגל מאות מיליונים?! | בכתבה זו נסביר לכם כיצד עושים כסף מרעיון וכיצד מוכרים אותו בסייעתא דשמיא לאברכים בני תורה | למה לא לכתוב את הפטנט בכל העולם ואיך תגרמו לטפסר רחפני להיות הפנים של המוצר המהפכני? | וגם, שיחה אחת רצינית עם מומחה בתחום... (כלכלה)