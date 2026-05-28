טלפון בהול, שליח תמים שנשלח לאסוף ציוד יקר ערך בתוך דקות, וכתובת פיקטיבית שהותירה קורבנות חסרי אונים: כך עובדת הנוכלות החדשה שמפילה חברות הגברה – בעקבות פניית כיכר השבת, המשטרה חוקרת מחדש את נסיבות האירועים במטרה להגיע לחקר האמת (בארץ, חרדים)
במאה ה־19 הצליח גרגור מקגרגור, נוכל והרפתקן סקוטי, למכור למשקיעים ולמהגרים בריטים חלום על "פויאיס", מדינת פלאות טרופית שמעולם לא הופיעה על אף מפה | כיצד גרם סיפורו היפה לאנשים להאמין לו, ומהם המנגנונים הפסיכולוגיים שאפשרו להונאה הזו לפרוח? מסיפורו של מקגרגור ועד ימינו - עידן הפייק ניוז והקריפטו והונאות הפרמידה - אותם טריקים ישנים שפועלים עלינו גם היום (פסיכולוגיה)
וואטסאפ משיקה סדרת כלים חדשים להגנה על משתמשים מניסיונות הונאה, לצד מאבק נחוש בהפצת מסרים ממקור עברייני | במהלך המחצית הראשונה של 2025 חסמה החברה למעלה מ-6.8 מיליון חשבונות שנקשרו לפעילויות תרמית נרחבות מדרום-מזרח אסיה ונלחמת יחד עם שותפות טכנולוגיות מובילות בגל ההונאות המכונה "משימות פייק" בתחום הקריפטו והפרסום (דיגיטל)
למרות
שלא נסעה חצי שנה בתח"צ, הופתעה לגלות
שהיא חייבת תשלום על קנסות גבוהים לחברת 'אגד' שהגיעו עד להוצאה לפועל | השיטה: הרב-קו נגנב ובכל נסיעה שהגנב לא שילם הוא
הציג אותו למבקר,
המבקר
לא בירר פרטים ורשם את הדו"ח ע"ש בעל הרב-קו | אגד בתגובה - אנו פועלים לפי הוראות משרד התחבורה (חדשות, כלכלה)
רבנים, עורכי דין ומומחים מתאגדים למאבק נגד ההונאות הרבות שפוגעות בציבור החרדי | לרגל הקמת "הפורום להגנת הצרכן החרדי", הגאון רבי צבי ברוורמן, ראש בי"ד ביתר, שידיו רב לו בנושא, בשיחה מעמיקה על היקף הנעקצים הבלתי נתפס במגזר ודרכי ההתמודדות | "אנשים נוכלים, גונבים וגוזלים לציבור החרדי כל שנה קרוב למיליארד שקל" • השיחה המלאה (חרדים)
עו"ד יוסף ויצמן, מבכירי הפרקליטים והמשנה לראש לשכת עורכי הדין מתריע בפני בעלי עסקים: אל תתפתו לחתום על עסקה גם אם נדמה לכם שהאיש שמולכם אמין ואתם חוששים שילך למתחרה שלכם • "תמיד יש את הדילמה בין קבלת החלטות מהירות, והרגשה של איש עסקים חזק שיודע לקחת סיכונים תמורת סיכויים. אל תרוצו לעסקאות חפוזות עם סוחרים שאתם לא מכירים", הוא אומר (משפט)