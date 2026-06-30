רצף של 11 ניסיונות העברה חשודים ביום אחד לא הדליק נורה אדומה במערכות האבטחה. בית המשפט קבע כי הבנק התרשל כשאישר העברת ענק מחשבון חברה תוך שימוש בשאלות זיהוי פשוטות, ויחזיר לה 225 אלף שקל למרות רשלנות הלקוחה (כלכלה בארץ)
מודל שפתי מתקדם מבזבז את הזמן של המטרידים והגנבים המנסים לעקוץ קשישים דרך הטלפון • על מה היא מדברת אתם ואיך אחרי שעה שיחה הם לא קולטים שמדובר בבוט? • האם מצאנו את הפתרון לצינתוקים המטרידים מקברי הצדיקים? (מגזין כיכר)
למה להתעסק רק עם הונאה רפואית אם אפשר לייצר בית השקעות מוצלח שמגלגל מאות מיליונים?! | בכתבה זו נסביר לכם כיצד עושים כסף מרעיון וכיצד מוכרים אותו בסייעתא דשמיא לאברכים בני תורה | למה לא לכתוב את הפטנט בכל העולם ואיך תגרמו לטפסר רחפני להיות הפנים של המוצר המהפכני? | וגם, שיחה אחת רצינית עם מומחה בתחום... (כלכלה)