לאחר שנותרו ללא מענה בשדה התעופה בלרנקה, נאלצו הנוסעים להמתין שעות ארוכות בתנאים מחפירים. בית המשפט דחה את התירוצים של חברות התעופה וקבע כי הרשלנות תעלה להן ביוקר. פסק הדין המטלטל מבהיר לחברות: האחריות לטובת הלקוחות היא מוחלטת (משפט)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון', הגיע הרב דודי מרקוס מקים בית הכנסת 'מסוף הארזים' בירושלים לשיחה מרתקת | כיצד מפנייה קטנה הוא יצר הזדמנות לנקודה של ידיישקיט וקירוב הכוללת אפילו עמדת הטענה לשיעורים, תפילין ושיעורים | החלום שלו והמתיחות עם הרב הגדול (דבר ראשון)
שורה של עדויות שהצטברו במערכת "כיכר השבת" טוענות לכשלים בפעילות חברת התחבורה הציבורית "אפיקים". הנהגים לא עומדים בלוחות הזמנים, לא עוצרים בתחנות ובמוקדי שירות הלקוחות כבר ממליצים לנוסעים לא לחכות לאוטובוס: "קחו מונית או חפשו פתרון אחר" (חדשות)