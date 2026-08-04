קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, גוי על עמדת החביתות בבית מלון: האם יש בזה איסור בישולי גויים, וכיצד נכון לנהוג לכתחילה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בין הזמנים בבית מלון: האם אפשר להדליק נרות שבת בחדר או בלובי, והאם יוצאים ידי חובה בהדלקת נורת 'לד'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בין הזמנים וטבילת כלים: מגיעים לדירת נופש, ואין לכם מקום להטביל את הכלים החדשים או את הרשת של המנגל? כל הפתרונות הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
האדמו"ר מסקולען לייקווד שהה למספר ימי מנוחה בעיירת מונטיסלו שבהרי הקאנטרי בארה"ב, שם מתגורר בנו, הרה"צ רבי סנדר פורטיגל | ימי המנוחה הפכו לימי הוד עבור תושבי האזור אשר התחממו לאורו והתברכו מפיו בזמני קבלת הקהל | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש קריישברג שבאוסטריה | צפו בתיעודי הוד מהשפרצירען ב'נאות דשא' לרוח היום ברחובות העיירה יחד עם בני משפחתו ומספר מקורבים, וכן ממוצאי שבת בצל הקודש (חסידים)
בשבועות הקרובים ישטפו את הארץ רבבות נופשים ומטיילים מהציבור החרדי, שיצאו לאגור כוחות לאחר השנה העמוסה ולקראת זו החדשה | לצד החשש מעימותים וחיכוכים עם המגזר הכללי, מה שעלול לגרום לחילול השם, יש לתת את הדעת על תושבי "ערי הנופש החרדיות" שעבורם ימי בין הזמנים עלולים להיות סבל ממושך | עשה ולא תעשה: כך תטיילו בלי לעשות חילול השם (מגזין)
הגה"צ המשפיע החסידי רבי יצחק משה ארלנגר שוהה בימים אלו למנוחה באזור וואדברי הסמוך למונרו, שם הוא מתארח במעונו של הנגיד ר' אברהם בנימין קרויס | תושבי האזור והחסידים נהנים בימים אלו מאורו ומשפעת תורתו של המשפיע | בין הקהל הרב נצפה תלמידו המובהק, האדמו"ר מישועות יעקב סקולען (חסידים)
דריכות בפשעווארסק: בשל המצב הרפואי של הרבנית, האדמו"ר יעתיק את מנוחת הקיץ לעיר עסן שבגרמניה על מנת לשהות בקרבתה • עסקני החצר הכינו דירה מיוחדת בסמוך לבית החולים המקומי להמשך עבודת הקודש • האדמו"ר צפוי לחזור למעון קודשו לקראת חודש אלול (חסידים)
האדמו"ר מפיטסבורג יצא השבוע לימי נופש בעיירת הנופש הציורית אישגל השוכנת בלב הרי האלפים באוסטריה • אל עיירת הנופש הגיע גם האדמו"ר מספינקא בית שמש, והשניים נצפו כשהם פוסעים יחדיו ומחליפים כוח באוויר ההרים הצלול תוך שהם שקועים בשיח חסידי • צפו בתיעוד מימי המנוחה של האדמו"רים במעטפת הנופים המרהיבים של אוסטריה (חסידים)
האדמו"ר מסאדיגורה, השוהה בימי מנוחה באוסטריה, הפתיע את צוות המטבח והגיע לעמוד מקרוב אחר הידורי הכשרות במלון | במקום התפתח שיח הלכתי עם רב הכשרות של בד"ץ 'מחזיקי הדת' באנטוורפן הגר"מ שארף ועם המשגיח המקומי • תיעוד וסיקור (חסידים)
אחרי שנה עמוסה ומורכבת, הרגע הזה שבו משאירים את השגרה מאחור, נושמים אוויר הרים צלול ומתנתקים - כבר לא מרגיש כמו מותרות, אלא כמו צורך אמיתי. חברת התיירות הוותיקה "שלומי טרוול" (נופש ואירועים בארץ ובחו"ל) מציגה העונה את פסגת הנופש: חופשת קיץ במלון "יערים" שמשלבת רוגע מוחלט להורים, תעסוקה סביב השעון לילדים, ותוכנית אמנותית עשירה במיוחד; ובנוסף, בונוס מיוחד למזמינים: הגרלה על חופשה זוגית במתנה (תיירות)
טרגדיה קשה ורגעי אימה בחוף ים פופולרי בעיירת הנופש: בן 28 נטרף למוות על ידי תנין ענק, בעוד זוג תיירים שהבחין במתרחש ניסה להיאבק בגלים ולהציל את חייו ללא הצלחה. נגופה נמשתה מהמים כעבור שעות של חיפושים קדחתניים, ובאזור נמתחה ביקורת על שלטי האזהרה שאינם ברורים דיים (בעולם)
בית המשפט לעניינים מקומיים בטבריה הורה בצעד חריג על סגירת וילת אירוח יוקרתית ששימשה למשפחות ברוכות ילדים, לאחר שקבע כי השכרה לטווח קצר בלב שכונת מגורים מהווה "שימוש חורג" ואסור. בעלי הנכס חויבו בהוצאות כבדות והצו נכנס לתוקפו המיידי (חוק ומשפט)
כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 34, שלאחרונה השתחרר מהכלא אחרי 5 שנות מאסר - בעקבות עבירות הונאה. הוא מכר לאנשים חבילות אירוח בוילות שלא קיימות וגרם לכיסו אלפי שקלים | תיעוד מהתכתבויות הוואטספ שניהל עם אחד הלקוחות (בארץ)
לאחר שהות של מספר שבועות בעיירת הנופש פאלם ספרינגס, שב האדמו"ר מסאטמר למעונו לקראת שמחת נישואי נינו שתיערך השבוע • תיעוד מסכם מעריכת הטיש לרגל הילולת ה'עצי חיים' וביקורי הגומלין אצל האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים ואב"ד היבנוב • גלריית מראות הוד (חסידים)
האדמו"ר מסקווירא יצא לימי מנוחה במאליבו שבקליפורניה, טרם צאתו ביקור אצל אחותו הרבנית מרחמסטריווקא במנהטן | ילדי החסידות נפרדו במעמד אדיר ומיוחד | בתוך כך, בחסידות נערכים למעמד "שנה להכנסת ספר התורה" וחיזוק תקנות הצניעות (חסידים)