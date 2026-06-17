בורסת הלסינקי שוברת שיאים שלא נראו מאז תחילת המילניום, כשהיא חוצה את רף 14,000 הנקודות בעיצומו של יום מסחר דרמטי | במוקד הנסיקה עומדת נוקיה, שהמציאה את עצמה מחדש כמעצמת בינה מלאכותית ורשתות נתונים, וסוחפת אחריה את הכלכלה הפינית כולה |מודל לחיקוי (חדשות בעולם)
החברה שייצרה עבורנו את המכשירים שנחשבו בעבר לטובים ביותר, הודיעה כי תשיק בקרוב 4 מכשירים חכמים • המכשירים יגיעו לארץ והחברה מבטיחה מחיר הוגן • דבר אחד בטוח, הפעם יהיה קשה יותר למלא את המסך בסנייק (סלולר)
נוקיה הודיעה היום (שלישי) על כניסה באיחור לא אופנתי למירוץ הטאבלטים כשהכריזה על טאבלט ראשון מתוצרתה, "Nokia N1", שעוצב באופן המעורר דמיון רב ל"אייפד מיני" של אפל אך יעשה שימוש במערכת ההפעלה של גוגל, אנדרואיד 5.0. התביעה של אפל בדרך?
ענקית התכנה מיקרוסופט, שרכשה את מי ששלטה פעם ברמה בשוק הטלפונים הסלולריים, נוקיה. הודיעה במהלך סוף השבוע כי היא מחסלת רשמית את המותג הפיני המפורסם, ובמקומה היא תחל לקרוא לטלפונים שלה "MICROSOFT LUMIA". ולמה הטלפונים הכשרים יזכו לשמר את שם המותג הוותיק? (דיגטל)
אחרי שענקית התוכנה מיקרוסופט רכשה את נוקיה, מסמכים שהודלפו מלמדים כי מיקרוסופט תחסל בקרוב את המותג נוקיה ותחליף אותו בשם מיקרוסופט. בנוסף תפסיק לכנות את מערכת ההפעלה של לניידים, Windows Phone, בשם פון.
מיקרוסופט שרכשה לאחרונה את נוקיה, השיקה אמש את ממשיך הדרך של נוקיה 100, הנוקיה 130 שמיועד לשווקים מתפתחים ומגיע ללא יכולת חיבור לאינטרנט ועם סים כפול. המחיר צנח במעט והוא צפוי לעמוד על פחות מ-90 שקלים (חדשות טכנולוגיה, סלולר)
האם מכשירי ה'נוקיה' ממשיכים להיות החזקים והמוגנים ביותר? "PhoneBuff" החליטו לבצע בדיקה לא שגרתית למכשירי ה'Nokia Lumia 920'. הפעם, המכשירים לא רק השולכו מגובה, אלא גם הוצבו מתחת לגלגלי מכונית ונדרסו, ואף הוטחו בחוזקה על אבן. איך הניסוי הסתיים? צפו בסרטון