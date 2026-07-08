מה שהתחיל כטיול בית ספר רגיל בשדה בנורווגיה הפך לתגלית ארכיאולוגית נדירה: תלמיד כיתה א' הבחין במשהו חלוד שבצבץ מהאדמה, והוביל את החוקרים לחרב עתיקה, כנראה מתקופת המעבר שבין התקופה המרובינגית לראשית עידן הוויקינגים.
עשרות שנים השקיעה נורווגיה מיליונים בחיבור פיזי ואנושי לרוסיה, אך החלום התנפץ מול המציאות באוקראינה • כעת, בצעד שמזכיר את ימי המלחמה הקרה, אוסלו נערכת לתרחיש אימה: פיצוץ תשתיות אסטרטגיות כדי לעצור פלישה רוסית • "מה שנועד לחיבור, יהפוך למחסום" (בעולם)
חברת הלואו-קוסט הנורווגית מודיעה על חידוש הקו הישיר קופנהגן-תל אביב לקיץ 2026, לאחר הפסקה מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023 | החזרה לישראל מגיעה במסגרת הרחבה משמעותית של מערך הטיסות של החברה, הכוללת השקת 30 קווים חדשים ברחבי צפון אירופה ואירופה (תעופה)