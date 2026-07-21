ראש השב"כ הנכנס דוד זיני קיים ישיבת היכרות עם רכזי הארגון, במהלכה נזף באחד מהם לאחר שהשתמש בביטוי "הגדה" | זיני אמר לו בתגובה": "מה זה "גדה"? מעכשיו אתם מוחקים את הביטוי הזה מהלקסיקון שלכם - יש רק יהודה ושומרון" (ביטחון)
מפקד פיקוד מרכז האלוף אבי בלוט יפתח בהליך נזיפה כנגד מח"ט צנחנים אלוף משנה עמי ביטון, לאחר שתחקיר הצבא העלה כי חלק מטענות לוחמים כלפיו התגלו כמוצדקות | עם זאת - הטענה העיקרית כלפיו, כביכול סיכן חיי לוחמים בעזה - נשללה: "נקבע כי ההחלטות שקיבל, עומדות בסטנדרט המבצעי" (צבא)
אמש התקיימה שיחה קשה בין ראש הממשלה נתניהו לחה"כ מהליכוד דן אילוז על רקע ההתנגדות שלו לחוק סבסוד המעונות | רה"מ נזף בו על כך שהוא מערער את יציבות הקולציה בשעת מלחמה | היום אילוז הודיע שלא יזוז מעמדותיו למרות הלחצים הפולטיים (פוליטי)