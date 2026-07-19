אישה מווירג'יניה הגישה תביעה בסך 1.5 מיליון דולר נגד רשת מסעדות מפורסמת, בטענה כי החליקה על פירה שנשפך על רצפת המסעדה ונפצעה | בתביעה נטען כי הימצאות החומר על הרצפה יצרה "מצב מסוכן באופן בלתי סביר עבור המבקרים" (מעניין)
מחקר חדש שפורסם בכתב העת Frontiers in Environmental Science חושף כי בלא הפחתה דרמטית בפליטת גזי חממה כבר בעשור הנוכחי, יבשת אנטרקטיקה - ובעיקר חצי האי האנטרקטי - עלולה לעמוד בפני שינויים בלתי הפיכים שישפיעו על העולם כולו | החוקרים מזהירים: "מה שיתרחש ביבשת הקפואה לא יישאר שם בלבד" (בעולם)
במשטרה עדכנו כי עצרו שני אזרחים, בחשד שהבעירו פחים בשכונת רחביה בירושלים - וכתוצאה מכך "סיכנו את התושבים באזור וגרמו לנזק רב" | החשודים, אחד מהם כבן 80 - הובאו להמשך חקירה: "לא נאפשר הפרת חוק" (אקטואלי, בארץ)