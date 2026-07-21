חברת התעופה הישראלית ארקיע הפעילה בימים האחרונים ארבע טיסות מיוחדות לנקודה המיושבת הצפונית בעולם, ארכיפלג סבאלברד שבאוקיינוס הארקטי, שנחשב לשער הכניסה לקוטב הצפוני | זוהי הפעם הראשונה בה מטוס ישראלי נוחת בשדה התעופה לונגיירביין בסבאלברד, נמל התעופה המסחרי הצפוני ביותר בעולם | צפו בתיעוד מרגעי הנחיתה (תעופה)
נוסעים בחברת אייר ניו זילנד חוו חוויה מפחידה כאשר המטוס נגע בקרקע בעיצומה של סופה - והמריא בחזרה | הטייס קיבל את ההחלטה ברגע שאחרי האחרון כאשר הבין כי מסוכן מדי לנחות במזג האוויר ששרר במקום | כך זה הסתיים (בעולם)
טיסה פנימית בקולומביה בסוף השבוע חוותה תיעדו רגעי חרדה לאחר שהמטוס נאלץ לבצע שני ניסיונות נחיתה כושלים | בתיעודים שפורסמו ברשת נראים נוסעים בוכים וצורחים וחלקם אף סובלים מהתקפי חרדה במהלך האירוע, בתיעוד נראים חלק מהנוסעים שהגיעו עד להקאה | צפו בתיעוד (תעופה)
נתפס במצלמה: ברק פגע במטוס של Viva Aerobus במהלך הגישה לנחיתה | נוסעים בטיסת Viva Aerobus מפוארטו אסקונדידו שבאואחאקה בסוף השבוע, תיעדו את הרגע שבו ברק פגע במטוס במהלך הגישה לנמל התעופה AIFA שבמקסיקו | למרות הרגע המלחיץ, המטוס המשיך בנחיתה בבטחה ללא דיווח על נפגעים או נזק חריג | צפו בתיעוד (תעופה)
כחלק ממאמץ הרכש והשינוע לתמיכה בהתפתחות הלחימה באיראן ובלבנון, כ-50 מטוסי מטען עם מעל ל-1,000 טונות של אמל"ח, ציוד צבאי וחימושים מסוגים שונים הונחתו בישראל בעשרת הימים האחרונים והועברו לשימוש צה"ל | תיעוד (צבא)
רשות התעופה האזרחית הצ'כית דיווחה על תקרית חמורה שאירעה בחודש שעבר, כאשר טיסה של חברת אייר פורטוגל שהתקרבה לנחיתה - כמעט התרסקה אל הקרקע | לפי ההודעה, במהלך הירידה לנחיתה, המטוס נחת מתחת לגובה מורשה בקצב ירידה גבוה ובמהירות גוברת | רק לאחר אזהרה שנייה ממגדל הפיקוח, המטוס התרומם חזרה ונחת בבטחה (תעופה)
תקרית חריגה: טיסה של אייר פראנס מפריז נחתה בטעות בתוך בסיס צבאי הממוקם בסמוך לשדה תעופה בחוף השנהב, והקפיצה את כוחות הביטחון, מה שגרם לעיכובים ולהפרעות תפעוליות בשדה | בטיסה היו 283 נוסעים ו-12 אנשי צוות, לא היו נפגעים באירוע | רשויות התעופה של חוף השנהב פתחו בחקירה רשמית לבחינת התקשורת בין מגדל הפיקוח לצוות תא הטייס (תעופה)
תיעוד ויראלי שהופץ ברשתות החברתיות מתעד רגעי דרמה בשדה התעופה הקטן בקפורנגה שבקולומביה | בתיעוד מהימים האחרונים נראה מטוס קל המתקרב לנחיתה על המסלול, כאשר קבוצת סוסים פורצת אל שטח המסלול - כאש המטוס צולל לנחיתה ונוסע על המסלול | צפו בתיעוד הוויראלי כיצד זה נגמר (תעופה)
רגעי דרמה נרשמו בשדה התעופה של פפואה גינאה החדשה, לאחר שטיס דיווח כי במהלך ההמראה איבד את הגלגל הקדמי המשמש לנחיתה | בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, נראה המטוס כשהוא נוחת בהצלחה ללא גלגל הנחיתה הקדמי שלו, כאשר על המסלול ממתינים כוחות החירום (תעופה)
טיסה של יונייטד איירליינס משיקגו לאורלנדו, נחתה באופן לא יציב ב-18 בינואר 2026, עקב רוחות עזות | הגלגל הקידמי הימני ניתק מהציר לאחר הנחיתה, כאשר המטוס קיפץ וסטה, אך עצר בבטחה על המסלול | למרות האירוע, איש מהנוסעים לא נפגע (תעופה)
שבעה בני אדם נפצעו, בהם טייס המשנה, לאחר שמטוס נוסעים חרג מהמסלול במהלך נחיתה בשדה התעופה במזרח נפאל | המטוס שהפעיל טיסה מקטמנדו לבהדראפור, המשיך בנסיעה מעבר לקצה המזרחי של המסלול, חרג ממנו בכ-300 מטרים והידרדר לשטח בוצי סמוך (תעופה)
תיעוד דרמטי פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראה מטוס של חברת 'קטאר איירווייז' המנסה לנחות בשדה התעופה הרטספילד-ג'קסון באטלנטה (ATL) | בתיעוד נראה המטוס כשהוא במרחק נגיעה ממסלול הנחיתה, אך ככל הנראה בשל רוח צד חזקה נאלץ להמריא מחדש | צפו בתיעוד (תעופה)
כחודש לאחר אירוע ההתרסקות של מטוס המטען של חברת Air ACT שיצא משליטה במהלך הנחיתה בשדה התעופה בהונג קונג, פגע ברכב אבטחה, פרץ את גדר שדה התעופה והידרדר אל הים, דוח ראשוני חושף כי אחד המנועים האיץ קדימה במקום לבלום - וגרם לאובדן שליטה (תעופה)
שעות לאחר התרסקות המטוס של שר המכרות של קונגו, לואיס ואטום קאבמבה, בשדה התעופה קולווזי בקונגו, התפרסמו במדינה פרטים נוספים על סיבת האסון |כל הנוסעים במטוס, 26 נוסעים ו-3 אנשי צוות, פונו בשלום | במקביל, פורסם תיעוד דרמטי מתוך המטוס המתעד את רגעי האימה (תעופה)
מטוס מדגם איירבוס A320neo (HK-5390) של חברת התעופה הקולומביאנית 'Avianca' נתקע אמש בשדה התעופה קמילו דאזה בקוקוטה, כאשר גלגלי המטוס נפלו לבור באמצע המסלול לאחר הנחיתה | המטוס, שטס בקו בוגוטה - קוקוטה, נעצר על המסלול ולא היה מסוגל לנוע קדימה עקב שקיעת הגלגלים | תיעוד (תעופה)