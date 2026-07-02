כוחות חילוץ והצלה לצד מתנדבים רבים חידשו הבוקר את החיפושים אחר הנער החרדי שנעדר אתמול לאחר שככל הנראה נסחף בנחל סמוך למודיעין עלית | חשש כבד לחייו של הנער |החיפושים נעצרו אתמול בשל החשיכה ותנאי מזג האוויר (חרדים)
בעקבות הסערה האחרונה נרשמה זרימה חזקה בנחלים שביערות קק"ל. בין האתרים בהם תועדה הזרימה: פארק קנדה, נחל כסלון ביער הקדושים, נחל האלה בצומת זכריה ונחל שחם ביער חולדה | צפו בתיעוד של יערני קק"ל (חדשות בארץ)
שבעה בחורי ישיבה שטיילו בנחל דרגות, נתקעו בתוואי ללא יכולת לסיים את המסלול | על מנת לסייע במאמצי החילוץ, הוזנקו למקום מסוק משטרתי עם מחלצים ופקחים של רשות הטבע, כעבוד כשעה עדנו בכב"ה כי החילוץ עבר ב"ה בשלום (בארץ)