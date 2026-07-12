בית המשפט גזר 25 שנות מאסר בפועל על עמית אלמוג שרצח את בת זוגו מאיה וישניאק ז"ל • הפרקליטות ביקשה 26 שנים והנאשם הודה ברצח בכוונה לאחר שחזר בו מטענות אי שפיות | משפחת הנרצחת ליוותה את ההליך בכאב רב (משפט)
הסמטאות השקטות של ירושלים הפכו בשנים האחרונות למוקד בילוי סואן עבור צעירים רבים | במפגן אחדות נדיר בין חרדים לחילונים - תושבי נחלאות מכלל המגזרים מדווחים על פגיעה קשה באיכות החיים: "מאות אנשים מתחת לחלונות הבית עד השעות הקטנות" • כעת הם יוצאים למאבק משולב בשביל להשיג את המטרה המשותפת: החזרת השלווה והפסטורליות לשכונה (בארץ)
מירושלים מגיעה הערב (מוצאי שבת) הבשורה המרה על הסתלקותו לשמי רום של הגאון הצדיק רבי יששכר דב רוזנטל זצ"ל, רבה של שכונות משכנות שאננים ונחלאות בירושלים שהלך לעולמו בשבת קודש בגיל 96 | הלווייתו הערב בשעה 22:30 מבית הלוויות שמגר בירושלים בדרכה להר הזיתים (דיין האמת)
ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי, יצא היום לסיור מיוחד, היכן שגדל בילדותו ובבחרותו | "אני רועד, אני כל כך מתרגש", אמר ראש הישיבה ברגש רב, כאשר המשלחת עצרה ליד ישיבת בריסק בירושלים • צפו בתיעוד מצולם ומרגש (עולם הישיבות)
משמרות הצניעות חזרו לפעול? על-פי החשד אישה כבת 70 הותקפה שלשום בביתה בשכונת נחלאות בירושלים על-ידי קבוצת גברים שלדבריה היו לבושים כחרדים. הסיבה לתקיפה, לטענתה, על רקע קנאות דתית וזאת לאחר שהאשימו אותה בקיום פעילות מיסיונרית בביתה. כל הפרטים (חדשות, בארץ)