קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בין הזמנים בחוף הים: הברכה כשרואים את הכנרת, מדוע לא מברכים על ים המלח, והאם מברכים על הבניאס, הזוויתן ועין גדי? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הפרק השני במיזם הלאומי "פרוייקט 0" של 'כיכר השבת' • משה מנס, בעצמו צוללן חילוץ ביחידה, ירד אל קו המים למפגש אמיץ וגלוי לב עם סגן מפקד יחידת מצולה של זק"א ת"א, דרור גילת • מלכודות המים המתוקים בנחלים, היריעות החלקלקות במאגרים, הפיזיקה של הזרם החוזר ונס ההצלה המטורף בנחל הירקון הגועש • "השלטים נכתבו בדם! אין מציל - אין כניסה למים!" • צפו (חרדים)
בעקבות הסערה האחרונה שהחל בשעות הלילה, החרמון כוסה מעטה של שלג ובנחלים השונים ביערות קק"ל וברשות הטבע והגנים נרשמה זרימה חזקה במיוחד | בחופי מזרח הכינרת נרשמו משבי רוח חזקים עם משבים של 70 קמ"ש, אך גשם משמעותי טרם ירד על האגם הלאומי | צפו בתיעודים מהחרמון ומהזרימה בנחלים (בארץ)
בעקבות הסערה האחרונה נרשמה זרימה חזקה בנחלים שביערות קק"ל. בין האתרים בהם תועדה הזרימה: פארק קנדה, נחל כסלון ביער הקדושים, נחל האלה בצומת זכריה ונחל שחם ביער חולדה | צפו בתיעוד של יערני קק"ל (חדשות בארץ)
המעבדה הארצית לבריאות הציבור מודיעה במפתיע על הפסקת בדיקות מי השתייה והים, כולל בדיקות לאיתור חיידקי כולרה וליגיונלה |החשש של גורמי המקצוע: התפרצות מחלות מסוכנות | במשרד הבריאות טורחים להבהיר כי הנושא נמצא בגיונים עם משרד האוצר (בארץ)
אחרי כמעט שנתיים של מלחמה מתמשכת, בין הזמנים הזה הוא זמן טוב לצאת ולהתאוורר, לאסוף כוחות ולרפאות קצת את הנפש | כיוון שלא כל הציבור מחזיק ברשותו רכב, ורבים הם המשתמשים בתחבורה הציבורית, יצאנו לבדוק עבורכם את אתרי הטבע הנגישים גם בתחבורה ציבורית ואף בדקנו את מסלולי הנסיעה המומלצים כדי להגיע אליהם | מסלול באוטובוס - החלק הראשון (בין הזמנים)
חברי החולייה שביצעו סדרת פריצות לבתי מגורים במרכז הארץ, פרצו ביום שישי לבית במושב נחלים, והעמיסו לתוך שתי ציפיות של כריות רכוש רב מהבית, כולל תשמישי קדושה העשויים כסף, תכשיטים וכסף מזומן | כך הם נעצרו (משטרה)
האדמו"ר מזוויעהיל שבת בשבת האחרונה במושב 'נחלים' בצוותא עם בחורי הישיבות, כשבת הכנה ל'קבלת התורה' | במהלך השבת נשא האדמו"ר אמרות קודש בפני מאות המשתתפים שהתענגו על המאמרים הנפלאים השזורים בספרי חסידות כיד ה' הטובה עליו (חסידים)