צוות של חברת החשמל, שהגיע לבצע עבודות לתיקון תקלה, נתקל בנחש צפע גדול במיוחד שזחל על גבי כבלי החשמל | עם זיהוי הנחש הופסקה העבודה באופן מיידי, כחלק מנוהלי הבטיחות | העובד ששהה על במת ההרמה ירד לקרקע ללא פגע, ובמקביל הוזעק למקום לוכד נחשים | צפו בתיעוד (בארץ)
תושבי העיר ווסטלייק שבאוהיו הופתעו לגלות אורח חלקלק ובלתי קרוא בשכונתם. שוטרים שהוזעקו למקום בעקבות דיווח על "זחילה בלתי רצויה", הצליחו ללכוד את פיתון המחמד האבוד ללא פגע | המשטרה המקומית לוקחת את האירוע בהומור: "היינו צריכים להיות מוכנים להכל" (בעולם)
הר מירון, מקום קבורתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, מהווה מוקד עלייה לרבבות עמך ישראל העולים לציון לשפוך את צקון לחשם ולפעול לביטול גזרות, אך להר המפורסם ישנם צדדים פחות גלויים וידועים | יצאנו למסע על ההר הקדוש וליקטנו עבורכם עובדות מעניינות ומרתקות שלא ידעתם עליו (מגזין כיכר)
חוקרים מאוניברסיטת טקסס באל פאסו יצרו נחש רעשן רובוטי בהדפסה תלת-ממדית, וגילו כי צליל הרעשן ממשיך לעורר פחד טבעי גם בקרב בעלי חיים שמעולם לא נתקלו בנחשי רעשן (עכסן) | המחקר, שפורסם ב־PLOS One, חושף כיצד עובד אחד ממנגנוני האזהרה האפקטיביים ביותר בטבע - ומה זה אומר על הדרך שבה בעלי חיים לומדים לפחד (בעולם)
אמנם הנחשים נפוצים בעיקר בקיץ, אך גם בחורף צריך לשים לב ולהיזהר: בבית החולים רמב"ם דיווחו על ילד שפונה למחלקת טיפול נמרץ, לאחר שהוכש על ידי נחש | וגם: שיפור במצבו של הפעוט שאושפז בשל סיבוכי שפעת (חדשות בארץ)
מציל חיות בהודו הצליח להחיות נחש באמצעות הנשמה מפה לפה, לאחר שזה התחשמל במהלך טיפוס על עמוד חשמל | במשך כמעט חצי שעה המשיך האיש בניסיונות ההחייאה בעקביות, עד שלאט-לאט החל הנחש להראות סימני תנועה (בעולם)
לאחר כמעט עשרים שנה שבהן לא נצפה, נחושתן ברבדוס הזעיר – הנחש הקטן בעולם – התגלה מחדש על האי ברבדוס, וזכה לבחינה מדעית קפדנית | גילויו מצית תקווה חדשה למיני בעלי החיים האנדמיים שבאי, אך מדגיש עד כמה הסכנה לקיומם גדולה נוכח הרס בתי הגידול (בעולם)
מחקר פורץ דרך: נוגדנים שנמצאו בדמו של טים פרידה, שהזריק לעצמו רעל נחשים במשך כמעט שני עשורים, מספקים הגנה רחבה נגד מגוון מינים של נחשים ארסיים | חוקרים ורופאים מצביעים על הנסיוב כדבר 'חסר תקדים' וכי הוא יכול להוות חיסון נגד כולל לכל סוגי הנחשים הקיימים כיום (בריאות)