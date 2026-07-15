אמנם הנחשים נפוצים בעיקר בקיץ, אך גם בחורף צריך לשים לב ולהיזהר: בבית החולים רמב"ם דיווחו על ילד שפונה למחלקת טיפול נמרץ, לאחר שהוכש על ידי נחש | וגם: שיפור במצבו של הפעוט שאושפז בשל סיבוכי שפעת (חדשות בארץ)
מחקרים ועדויות היסטוריות מצביעים על כך שכלבים, נחשים, דבורים ובעלי חיים נוספים מתנהגים בצורה חריגה - לפעמים שעות ואף ימים לפני רעידות אדמה הרסניות | כיצד הם מזהים את הסכנה, ומה המדע אומר על "החוש השישי" של הטבע? (בעולם)
בראשית השבוע התבשרו אזרחי ישראל כי מספר הקופים שנתפסו באזורים אזרחיים ברחבי הארץ - חצה את הדו ספרתי, מלבד ארבעת גורי האריות שנתפסו | עוד זה מדבר וזה בא, ודווח על תנין ונחש אנקונדה שנתפסו בבית אזרחי | יצאנו לסקור את הסיבות לנורמה שפשטה בישראל; גידול חיה אקזוטית בבית | וגם: כך תוכלו לגדל בעלי חיים אקזוטיים אצלכם בבית (מגזין, בארץ)
הקיץ מגיע אל ארצנו, והוא נושא עמו ילדים סקרנים בבית ובחוץ. מהן הסכנות העיקריות ומה ההורים יכולים לעשות רגע לפני המיון? ראיון עם ד"ר גיורא וייזר, מנהל המחלקה לרפואה דחופה ילדים בשערי צדק (בריאות, שיווקי)
כשמכנים אותנו 'תינוקת' אנו נפגעות וכנראה שבצדק, כי מרגישות אנו שמחשיבים אותנו כקטנות לגילנו!
לאחר מאמר זה ניווכח לראות כמה טוב להיות כתינוק, עד שלא רק שלא נעלב מכינוי זה אלא נאמץ וניישם אותו - ונתמלא ברוגע ובשלווה - כאותו תינוק הרגוע בידי אימו, ומה הקשר לאירועים הקשים שקרו לנו בימים האחרונים? (פרשת שבוע)
נחשים יכולים לזחול ולנוע במהירות גבוהה בדרך כלל - אבל לא כשהם מונחים על שמיכת צמר, כך גילה בעליו של נחש שתיעד את המחזה והעלה את הסרטון ליוטיוב. לא משנה כמה הנחש ניסה לזוז, הוא נשאר במקומו. זה הפתרון לבעיית הנחשים? צפו בווידאו