לאחר בירורים מורכבים לגבי מקום מגוריה החדש,
החליט האב, לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים, לקחת את יחיאל לביתה. הכאב הגדול לא
איחר לבוא. הם עמדו מחוץ לבית, יחיאל ניגש בלב דופק ודפק בדלת. אמו שאלה מעבר לדלת
הסגורה "מי זה?", ויחיאל ענה בקול רועד את שמו. הדלת לא נפתחה. היא סירבה
לפתוח לו את הדלת (מגזין כיכר)
גיל העשרה מתאפיין בתסמיני התנגדות ועמידה על דעת עצמם, השתחררות מצל כנפי ההורים, פיתוח עצמאות, ניצני פריחה של בגרות, אך מה קורה כשהילד החליט לבחור בדרך שונה מזו שחונך? איך מתמודדים עם תחושת הכישלון וההחמצה שמתלווה לתהליך זה?
הסתדרות האחיות הודיעו הערב (ב) על החמרת מאבקם, יו"ר ההסתדרות אמרה: "החלטנו להפסיק להיות פראייריות. האחיות יעזבו את המחלקות". המדינה תבקש מחר מבית הדין לעבודה צווי מניעה שלא יאפשרו את המשך מחאת האחיות "יש קושי רב עד כדי בלתי ניתן להיענות לדרישות שכר מופלגות" (חדשות, בארץ)
פעוטה בת חצי שנה נמצאה נטושה בירושלים, ברחוב שמואל הנביא. היא נבדקה, והתברר כי מצבה הבריאותי טוב. המשטרה חוקרת את האירוע * החובשים במקום החליטו להעביר את התינוקת בניידת של מגן דוד אדום לבית החולים "ביקור חולים" במרכז העיר, שם תיבדק מחשש לאיבוד נוזלים, ותישאר להשגחה עד שיתברר היכן הוריה
הבוקר נערך דיון מיוחד בבג"ץ בנושא 22 הנשים שלא התייצבו אמש למאסר. השופטים דנו בשאלה האם לקבוע מועד מאסר נוסף או למצוא הצעת פשרה שתאפשר לנשים להישאר בבתיהן. גורמים בסלונים: "הן לא הצליחו לשאת את הלחץ הנפשי בנטישת ילדיהם". דיווח (חדשות חרדים)