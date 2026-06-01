מחמוד סאדיס בובה הבטיח להביא רוח צעירה ורעננה לבית הנבחרים הניגרי, כשהוא טוען למחלה רפואית שמסבירה את חזותו הילדותית | אלא שמסמכים שהודלפו לרשת חושפים סיפור אחר לגמרי, שהותיר את המערכת הפוליטית במדינה המומה (חדשות בעולם)
שווייץ הודיעה כי תשיב לניגריה עשרות פריטים אמנותיים שנבזזו מהממלכה ההיסטורית של בנין בסוף המאה ה־19, במסגרת מאמץ דיפלומטי רחב יותר להעמקת היחסים בין שתי המדינות. בצד הניגרי בירכו על הצעד והגדירו אותו "מעשה בעל ערך תרבותי והיסטורי עמוק" (מעניין)
טיסה פנימית בתוך ניגריה של חברת התעופה הניגרית 'אריק אייר' הפכה לזירת אימה לאחר שהנוסעים והצוות שמעו פיצוץ חזק מכיוון אחד המנועים | המטוס סטה ממסלולו ונחת נחיתת חירום בדרך | הנוסעים ירדו בשלום, אך החוקרים נדהמו לגלות כי אחד המנועים התפוצץ באוויר ויצא מכלל שימוש (תעופה)
תקיפה אמריקאית נגד שלוחות דאעש באפריקה הסתבכה: שלושה טילי "טומהוק" ששוגרו בהוראת הנשיא טראמפ סטו ממסלולם ונחתו במדינת קווארה בניגריה | הטילים לא התפוצצו הודות למנגנוני בטיחות, ובחסדי שמיים האירוע הסתיים בנזק לרכוש בלבד וללא אבדות בנפש (בעולם)
בכיר ניגרי התמוטט בשידור חי במהלך חקירה נוקבת על היעלמות כספי ציבור וניהול כשל במיליארדים | האם באמת איבד את הכרתו או שמדובר ב"הצגה" כדי להתחמק משאלות קשות? הדרמה הוויראלית שמסעירה את הרשת בפרשת השחיתות בוועדה לפיתוח הדלתא של ניז'ר (חדשות בעולם)
אחרי יותר משבועיים בשבי הצליחה הממשלה הניגרית להביא לשחרורם של 100 מתלמידי בית הספר שנחטפו בחודש שעבר, באחד מאירועי החטיפה הקשים ביותר שפקדו את המדינה אי פעם | 303 ילדים ו-12 אנשי צוות נחטפו על-ידי חמושים מבית הספר בכפר פאפירי שבמדינת המחוז ניז'ר (בעולם)
איש עסקים ישראלי נהרג בצהריים בתאונת דרכים באבוג'ה, בירת ניגריה, בעת היציאה מנמל התעופה בעיר, לצד ארבעה בני אדם נוספים | הודעה נמסרה למשפחתו והחלו הסידורים להטסת גופתו ארצה | "המקרה מוכר ומטופל על ידי המחלקה לישראלים בחו״ל במשרד החוץ ושגרירות ישראל בניגריה, העומדות בקשר עם המשפחה בשעתה הקשה", נמסר ממשרד החוץ (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה בשבוע שעבר לפנטגון להכין תוכניות מלחמה ופלישה מלאה לניגריה, בעקבות כתבת תחקיר בה צפה ב'פוקס ניוז' | הנשיא הניגרי היה בהלם מהתגובה הקיצונית של טראמפ, ומנסה להוריד את גובה הלהבות (בעולם)
ביולי האחרון מטוס נוסעים של חברת התעופה הניגרית Air Peace סטה ממסלולו במהלך הנחיתה והחליק על המסלול | על פי תחקיר של רשות הבטיחות הניגרית, הטייס וטייס המשנה נמצאו 'חיוביים לאלכוהול', איש צוות נוסף נמצא 'חיובי לקנאביס' | בחברה מכחישים את הטענות ומאיימים בתביעת דיבה (תעופה)
חמושים בצפון ניגריה רצחו לפחות 35 בני ערובה מהכפר בַּנְגָה שבמדינת זמפַרַה, אף שמשפחותיהם שילמו את דמי הכופר שנדרשו | על פי הדיווחים, 56 תושבים נחטפו במרץ האחרון מאזור קאורן נאמודה, והכופר שנדרש עמד על מיליון ניירה - כ־655 דולר - לכל חטוף (חדשות, בעולם)
אירוע דרמטי וחריג אירע בסופ"ש האחרון באפריקה, כאשר אזרח ישראלי שעובד בניגריה נחטף למטרות כופר, ובהמשך חולץ על-ידי הצבא המקומי במעורבות משרד החוץ | שגרירות ישראל ומשרד החוץ פעלו מול השלטונות המקומיים, וצבא ניגריה הצליח לחלצו כשהוא בריא ושלם ללא ירי וגם ללא תשלום כופר (בעולם)