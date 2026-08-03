משפחה חרדית מרכסים עם ניסיון בטיולים, שיצאה לטיול שגרתי בנחל גוב שבערבה חוותה שעות ארוכות של חרדה בשל טעות בניווט, עד שמתנדבי יחידת החילוץ איתרו אותם במצב בטוח וללא צורך בפינוי רפואי לבית החולים (חרדים)
מהפכה בתעשייה הביטחונית של סעודיה: הממלכה חושפת כטמ"ם מתאבד ארוך-טווח בעל יכולות מרשימות, שנועד לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון. הכלי החדש – פרי שיתוף פעולה עם חברה אמריקאית – מאיים להציב כל יעד אסטרטגי באיראן תחת איום מיידי (בעולם)
חברת בייקאר הטורקית חשפה את ה-MIZRAK, חימוש משוטט מבוסס בינה מלאכותית המסוגל לפעול ללא GPS. המערכת מגיעה לטווח של 1,000 קילומטרים, שהייה של 7 שעות וכוללת יכולת פעולה בנחילים להצפת מערכות ההגנה של האויב (תקיפה והגנה)