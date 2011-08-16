הלילה אירעה בהרי הקטסקיל בניו-יורק תאונה קשה, בה נפצעו אב ובנו: האב כבן 35 ובנו בן ה-7 רכבו על אופנוע, אך במהלך הנסיעה התנגשו בצבי שחלף במקום והתהפכו על הכביש. הבן נפגע פגיעה חמורה בראשו ומצבו הוגדר קשה, והוחלט לפנותו במסוק. הוא פונה עם אביו במסוק לבית-החולים (ארה"ב)
חתונה נדחתה לשבוע הבא ● עשרות חיידרים מושבתים ● הלוויה עדיין מעוכבת ● עשרות מקרי לידה שהסתבכו וטופלו על-ידי ארגוני חסד חרדיים ● וחסידים שנתקעו בדרך לחתונה ● ניו-יורק תחת מעטה שלג בימים אלה, מה שגורם לאירועים חריגים ● כתב "כיכר השבת" בארה"ב בסיקור מלא ומיוחד (ארה"ב)
בזמן שבישראל מכריזים על קיצוצים לבני ישיבות ואברכים, מעבר לים עושים את הצעד ההפוך: למרות גרעון ענק של תשעה מיליארד דולר, אישר אתמול הסנאט בניו-יורק, ברוב מוחץ, תקציב של 18 מיליון דולר לתלמידי ישיבות מקומיים. אגודת ישראל, מגבשת הצעת החוק, חוגגת (בתפוצות)
לראשונה, צמרת המוזיקה החסידית עלתה על במה אחת ונתנה שואו - בהופעה החסידית הגדולה ביותר. זה קרה בצהריים, בניו-יורק, במסגרת תהלוכת ל"ג בעומר של חב"ד. על-פי נתוני המשטרה, השתתפו בהופעה מעל 15,000 בני-אדם. בואו לצפות בקטעי וידאו תוססים מההופעה הגדולה (שירים חסידיים)
פאטי ורנר, אישה יהודיה המתגוררת בבניין בלונג-איילנד שבניו-יורק קיבלה קנס של 50 דולר מהנהלת הבניין, בשל סירובה לסלק את המזוזה ממשקוף דירתה. הקנס גרם לסערה והיא זכתה בפיצוי בסך 10,000$ מבעלי הבניין. "הם רוצים שאסתיר את המזוזה, אבל אני לא מסתירה, אני גאה בזה", אמרה בראיון (בעולם)
בעוד ראש העיר הנוכחי זוכה לכינוי "נתניהו האמריקאי" וננטש על-ידי מצביעיו החרדים, המועמד השחור ביל תומפסון צובר תאוצה, בעיקר בשל תמיכה מפתיעה של עסקנים ורבנים מכל גווני הקשת. האם הקול החרדי יסייע לו לגבור על בלומברג? סיקור מיוחד (בתפוצות)