המנצח במקום 1 בתחרות הנינג'ה העולמית בראיון מיוחד על משמעת, נחישות וזהב | ראיון עם אמן ציורי הקיר שצייר קיר של מחאה: דודי שובל הופך כתובת נאצה לאמירה ציונית נוקבת | עיתונאי על פי ההלכה: בין איסור רכילות לחובת לא תעמוד על דם רעך | כשהמגיש פוצץ עסקה של 30,000 ש"ח מול המצלמות: הסודות של עוקצי הנדל"ן (דבר ראשון)
הוא מתאמן בין שבעה לתשעה אימונים בשבוע, מממן את עצמו, וכובש פסגות בינלאומיות בתחום הנינג'ה התובעני. אבל עבור דביר אפרתי, שום מדליה לא שווה חילול שבת או ויתור על כשרות | בריאיון מרתק בתוכנית 'דבר ראשון' חושף סגן אלוף העולם את הדרך המפרכת לפסגה – ואת קידוש השם הענק שהוא עושה בדרך (דבר ראשון)
משה מנס וישראל מאיר דיברו עם דביר אפרתי שעשה קידוש השם בתחרות נינג'ה בה זכה מקום שני ומדבר לראשונה, יואלי ברים כתב חדשות 13 מספר על התקיפה שחווה בבני ברק, ועל הפוליטיקה הפנים חרדית. והאם מדינה לחרדים ומדינה שונה לחילונים זה משהו שיכול להיות?
בזמן שאתם מחכים שהתנור יתחמם, השכנים שלכם כבר סיימו להגיש שניצלים קריספיים וניקו את המטבח בנגיבת מגבון אחת. האם אתם תקועים עם המכשיר הלא נכון שגוזל מכם זמן יקר, או שאתם פשוט לא יודעים איך להשתמש בו? יצאנו לבדוק מי באמת המלך של המטבח היהודי, וגילינו הבדל אחד קריטי שיחסוך לכם אלפי שקלים ועשרות שעות עבודה (אוכל, מאמע)
דביר אפרתי, כוכב 'נינג'ה ישראל' ותלמידו הקרוב של הרב יגאל כהן, חושף בראיון גלוי לב את הדרך שעבר: מהכינוי "יצר הרע" שהודבק לו בישיבה הקטנה, דרך החזרה בשאלה מתוך כעס ועד החיבוק המפתיע מהרב שהחזיר אותו לאבא • וגם: הרגע בו נהג משאית קילל את הרב באמצע השיעור - והתגובה המדהימה שהשתיקה את כולם • צפו (דבר ראשון)
מכונות נייר הניגוב רק נראות תמימות, אך מדובר במזימה מרושעת | מי תורם למצנתקים המטרידים שמתקשרים באמצע הלילה | ראיון עם בחור הישיבה שמשתף בכאב על ראש הישיבה שגרם לו לשנוא את הדת והחיוך שהחזיר לו את האמונה | החרדים שפתחו התנחלויות ומדוע (דבר ראשון)