התרגשות רבה בקרב מאות חסידי מחנובקא בעלזא לקראת שמחת נישואי נינתו הראשונה של האדמו"ר, שתתקיים הערב במרכז החסידות בבני ברק | בלו"ז שפורסם לחסידים נודע להם כי האדמו"ר ישתתף בשמחת החתונה 45 דקות בלבד | כל הפרטים על הייחוס והזמנים (חסידים)
בשמחה רבה נחגגה השבוע שמחת האירוסין לנינתו הראשונה של זקן המקובלים, הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת "השלום" בירושלים. הכלה היא נכדה לחתנו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה ששון, ראש ישיבות "מבקשי תורה" | את שולחן המזרח פיאר הסבא רבא, שהביע התרגשות עצומה והודה להשי"ת על הזכות לראות דור ישרים מבורך בהמשך השושלת (חרדים)