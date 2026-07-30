ניסוי דרמטי באבו דאבי הוכיח: טנק מערכה הצליח ליירט רחפן FPV זעיר בעזרת תחמושת מיוחדת • הפתרון נולד מלקחי אוקראינה, שם הפכו הרחפנים לסיוט של כוחות השריון | הפגז שמציף את השמיים בכדורי טונגסטן (תקיפה והגנה)
במהלך ניסוי פנימי, מערכת בינה מלאכותית שפותחה בחברת עליבאבא החלה לפעול באופן עצמאי ולבצע פעולות לא מורשות - וביניהן כריית מטבעות קריפטוגרפיים ויצירת ערוצים עוקפי אבטחה | המקרה, שנחשף בדו"ח טכני, מעורר דאגה בקרב מומחי אבטחת מידע ובינה מלאכותית, הרואים בו עדות נדירה ל"התנהגות מגמתית ספונטנית" של סוכן בינה מלאכותית (טכנולוגיה)
חימוש צה"לי שנורה במסגרת ניסוי אשר שוגר לעבר הים התיכון, התפוצץ כשני קילומטרים בלבד מכוח של חיל הים | הכוח הימי לא נפגע | האירוע החריג מתוחקר על ידי מפקד בסיס אשדוד בחיל הים - שאמון על הזירה הדרומית במישור החוף (צבא)
מי לא חש ברגעים מסויימים לחץ לפעול בדומה לכולם ולא להביע דעה שונה מהרוב? לתופעה זו יש שם - "קונפורמיות" | על ההיסטוריה של התופעה והמחקרים הגדולים שנעשו עליה | כיצד אפשרי להתמודד והאם זה בהכרח רע? (פסיכולוגיה)
לכבוד חג החנוכה, אמן החושים החרדי מני הולנדר יוצא למסע בעקבות הסופגניות הכי מוזרות מעולם • מסתבר שאנשים אוהבים סופגניות במילוי קטשופ, רוטב פיצה, חרדל וצ'ילי מתוק • האם מני יצליח לספק את הסחורה? • צפו (מעניין)