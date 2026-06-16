יהודי תושב אירופה שניצב בפני משפט קשה בבלגיה ועונש מאסר ממושך, נושע בצורה פלאית • הדוד שהגיע למעונו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, זכה לקבל ברכה בלתי נתפסת בצירוף טבעות הלולב שהיו מונחות בארון הקודש • הסיפור המלא (חסידים)
בעוד המגזר הדתי-לאומי צובע את הבירה בלבן וחוגג את "אתחלתא דגאולה", ברחוב החרדי שומרים על שגרה ומקסימום עולים לקבר שמואל הנביא | עורך אתר 'סרוגים', אריה יואלי, התיישב לשיחה טעונה עם משה מנס בתוכנית 'דבר ראשון' כדי להבין: למה החרדים לא חוגגים ועל מה צריך להודות (דבר ראשון)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: על איזה ניסים נתקנה ברכת 'שעשה לי נס'? והאם מי שנכנס למרחב מוגן ונפל טיל קרוב אליו, צריך לברך? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
במסגרת הסדרה "יתגדל ויתקבל", יוסי עבדו בשיחה נדירה וחשופה עם הבבא ברוך בנו של סידנה בבא סאלי | בשיחה, המתרחשת סמוך ליום ההילולא של אביו, סידנא בבא סאלי זצ"ל, חושף הבבא ברוך טפח מחייו המסתוריים של אביו, הנהגותיו בקודש, וסיפורים שלא נשמעו מעולם | על האזהרה ששמע בחלום לפני טבח שמחת תורה, והנבואות על גוג ומגוג | צפו בפרק העשירי (יתגדל ויתקבל)
אות החיים שהתקבל אחרי שנה והשם המלא שנחשף אחרי 20 שנה | בליל הילולת רחל אמנו, הרה"ר לישראל הרב קלמן מאיר בר, חשף בעדות מכלי ראשון על הישועות שראו משפחות חטופים בציון הקדוש של רחל אמנו ע"ה בהילולה בשנה שעברה | צפו (חרדים)
לקראת יום הילולת האור החיים הקדוש סיקרנו בתוכנית דבר ראשון את הסגולות המיוחדות של יום ההילולה | מה הם הסודות שהפכו את יום ההילולה ליום מסוגל במיוחד לישועות? צפו בקטע מיוחד שיגלה לכם כיצד הלימוד בספרו יכול לשנות את חייכם ומהי התפילה שחיבר החיד"א (חרדים)
לאחר השיעור הקבוע לרופאים, מסר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, דברי חיזוק בפני יהודים שעלו מברזיל ומתגוררים ברעננה | במהלך דבריו התייחס הרב למתיחות הביטחונית והביע את הפליאה העצומה על-כך שעם ישראל שורד פה, למרות שאנחנו אומה קטנה מול מדינות עצומות וגדולות ממש |"איראן פי עשר מאשר מדינת ישראל, והיא עומדת חסרת אונים", אמר הרב וציין כי "אנחנו נמצאים, ברור כשמש, לפני ביאת המשיח" | צפו (בארץ)
הערב בתוכנית 'דבר ראשון': ראיון נרחב סביב המדינות המתווכות המעורבות בעסקה | מה קרה פתאום שעשרות נהגי אמבולנסים מקבלים דוחות תנועה? | האם בית הכנסת שלא נשרף זה נס? | וגם: ניסיון הסחיטה השפל שאנשים חוששים לספר עליו, שמירת השבת המפתיעה של נתניהו, ההתפתחות בסוגית הגיוס - והקיסר הרומאי סופרבוס ששינה את פני ההיסטוריה (דבר ראשון)
אחד מניסי מלחמת עזה תשפ"ד המפורסם הוא: מדוע מחבלי חמאס בשמחת תורה לא פגעו בעיר נתיבות, ופשוט דילגו עליה? כשהם עברו בעיר - הם ראו בשמים שלושה שייחי'ם, פחדו מהם והמשיכו בדרכם | ישראל שפירא יצא בעקבות הנס המבהיל ובדק האם ההיסטוריה חוזרת? (חרדים)