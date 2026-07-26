המשטרה בהודו עדכנה הערב (חמישי) כי איתרה ניצול אחד מהתרסקות מטוס ה"דרימליינר" של חברת "אייר אינדיה" באחמדבאד, זאת בניגוד להערכות הראשונות כי אין ניצולים מהמטוס | קצין משטרה במקום אמר כי הניצול נמצא בבית החולים ומקבל טיפול רפואי (בעולם)
ועדת הכלכלה קיימה היום דיון מעקב אחר צעדי וולט, בשל החשש כי החברה מנצלת את כוחה לרעה | ח"כ רון כץ הציע לוולט לא להחרים את הכנסת: "זה לא יעבוד" | רשות התחרות: "נציע לשר הכלכלה לחייב בחוק את האפליקציות, להעביר מידע למסעדנים" | וולט: "הטענות על בלעדיות שקריות" (כלכלה, צרכנות)
אסור שיקרה מצב שיום אחד העולם יבין, שלהיות אדם טוב זה להיות פחות מעניין. שלהיות בעל חסד גדול, זה למשועממים בלבד. שאותו אחד שעובד על המידות אפשר לנזוף בו ולצעוק עליו יותר, או לדרוש ממנו יותר כי הוא בעל מידות, ואפשר לפגוע בו כי הוא סולח (טור)
ההתארגנות החרדית לעבור לקפריסין ומה אומרת ההלכה בנושא • זו הסיבה שאתם לא צריכים בוס בשביל להפריש לעצמכם כסף לפנסיה • הצעד הכלכלי שיוסיף לכם 1,300 שקל לחודש • המס הלא מוצדק שאתם משלמים • קיבלתם טלפון שזכיתם בהגרלה על מחיר פרסומי למפעל הפיס, כנראה שהפסדתם בגדול ואין לכם דרך להתנתק | צפו בתוכנית (הכלכלית)
הוא ספג למעלה מ-15 כדורים, הרופאים הרימו ידיים, אבל אברהם יעקובוב שרד נגד כל הסיכויים • עשרים שנה בדיוק אחרי הפיגוע שטלטל את עמנואל, הניצול החסידי חוזר לימים הסוערים ומודה על נס חנוכה האישי שלו (מגזין)