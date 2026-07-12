בשבת האחרונה שהו ביישוב 'ניצן', הסמוך לאשקלון, חבורה הנקראת 'עיתים לתורה' של ברסלב, המכונים 'הגזלנים הקדושים', ע"פ מאמרו של הרה"ק ר' נחמן מברסלב | בשבת גיבוש השתתפו ונטלו חלק רבני ומשפיעי הקהילה המחזקים עולה של תורה | תיעוד וסיקור (חסידים)
אחת הדיירות המתגוררת באתר ה"קראווילות" שבדרום, המאכלס את מפוני גוש קטיף, נפלה בחצר ביתה בשל מפגע. חברת עמיגור – האחראית על המבנים – טענה שהתובעת אשמה. השופט: "טענות שמקומן לא יכירן מפי גוף ציבורי" (משפט)
שיתוף הפעולה המפתיע בגזרת יהודה ושומרון נחשף לראשונה: גדוד "ניצן" של האיסוף הקרבי משתף פעולה עם רשות הטבע והגנים, לאיתור והגנה על בעלי חיים נדירים בגזרה. צפו בתיעוד מיוחד. וגם: הנמר שהפתיע את החיילים השומרון. ויש עוד (חדשות, צבא וביטחון)