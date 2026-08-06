"כחודש אחרי החתונה התגרשתי", מספר אביה פרץ בריאיון אישי ליוסי חיים מימון בפודקאסט "בודד ליין" | הוא מדבר על ניסיונו בעולם הנישואין והשידוכים והמשבר שפקד אותו חודש לאחר החתונה הראשונה | השידוך השני שהתפרק, ורגע השבירה שבו החליט לעשות מעשה כדי להחזירו | והחלטתו לעסוק בהנגשת נושא השידוכים לבחורים שקשה להם • צפו בריאיון (בודד ליין)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ט"ו באב ועונת החתונות: מהו גיל הנישואין על פי ההלכה, עד איזה גיל יכול להתאחר מי שלומד תורה, ומה עושים כשראש הישיבה מתנגד? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הוא בן 35, אברך חסידי יקר, מלח הארץ. מבחוץ הכל נראה מושלם: משפחה מבורכת, מעמד ויציבות. אבל בפנים? שבר כלי. מונולוג מטלטל וכואב שמנפץ את השתיקה סביב הטעויות הכי קשות בשלב השידוכים: חתונה היא לא קנייה של ארטיק בקיוסק, למה אתם לא מקשיבים לילדים שלכם? | הסיפור השבוע של המטפל מרדכי רוט (מגזין כיכר)
"למה הרגשתי שקופה? למה התחתנתי עם אשכנזי?" | חלי אלכמיסטר בתו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, נכדת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בשיחה נדירה עם הגאון הרב גיא אלאלוף, על פמיניזם חרדי, הגירושין שעברה והנישואין עם אשכנזי חסידי | צפו בשיחה המלאה (חרדים, משפחה)
פרשייה חריגה מסעירה בימים אלו את היהדות החרדית בארצות-הברית ובתפוצות: בעל שנישא לאשה אחרת - בזמן שלא נתן גט לאשתו הראשונה | בשיחה שנשא האדמו"ר מסאטמר בהיכל מבצר הכוללים של החסידות בקריית יואל במונרו, הוא התייחס לראשונה לפרשייה והציב אולטימטום לבעל | כל הפרטים (חרדים בעולם)
חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת בית צדיקים בנישואי נכדת האדמו"ר מאשלג, בת לבנו הרה"צ דוד אהרן אשלג חתן גאב"ד עתלית הגרי"ש טויב, החתן בן הרה"צ יצחק דוד הלברשטאם בן האדמו"ר מגארליץ זצ"ל, חתן הגרמ"נ טווערסקי זצ"ל | צפו בתיעוד (חסידים)
מה מוביל זוגות לחתום על הסכם שמשאיר אותם נשואים יחד, מתי ההסכם הזה יצליח לאחד אותם ומתי הוא יוביל לגירושין? | עורך הדין והמגשר יונתן אליאס בהצצה מרתקת לעולם 'הסכמי שלום בית' | וגם: הטיפ שלו לזוגיות בריאה ומאושרת (מגזין כיכר)
האם התערבות ההורים יכולה לסייע לזוגיות של ילדיהם? מתי היא פוגעת ועלולה לגרום לגירושין? וגם, מדוע לפעמים נכון לתת לילדים שלכם לעשות טעויות - גם כשממש קשה לראות את זה? | הפרק השלישי בסדרה האם ניתן למנוע את הגירושין? (זוגיות)