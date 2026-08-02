דאגה בעולם התורה הספרדי: הגאון רבי שלום ביתאן, ראש ישיבת 'דעת חיים' וחבר ועדת ראשי הישיבות של ש"ס, אושפז בעקבות חולשה ויעבור הבוקר הליך כירורגי • שמו לתפילה: רבי שלום בן אסתר ליזת בתוך שאר חולי ישראל (חרדים)
לאחר שעות של תפילות ודאגה בחצר החסידית הגדולה בעולם, בישר בנו של האדמו"ר מגור, הרה"צ רבי נחמיה אלתר, כי ההליך הרפואי בעיניו של הרבי הסתיים בשלום | הרבי ישהה לימי מנוחה בוילה שנשכרה במיוחד בהרצליה | כל הפרטים (חסידים)
שבוע לאחר הניתוח הגורלי, העסקן הנודע הר"ר אהרן יקטר מבקש להודות לאלפים שהעתירו עבורו | יקטר משתף בתחושותיו ממיטת חוליו "זה נס גלוי, ראיתי בחוש את כוחן של התחינות" • המשיכו להעתיר לרפואת אהרן בן רבקה (חרדים)
העתירו בתפילות, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, רבה של בני ברק, אושפז בבית החולים 'שיבא' בתל השומר ועובר בשעה זו ניתוח במעיים • הציבור נקרא להעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה • שמו לתפילה, רבי שבח צבי בן דינה מרים (חרדים)
חברות רפואיות החלו לשלב בינה מלאכותית במכשירים רפואיים, אך כמה מהמכשירים הללו עוררו חשש בטיחותי ממשי | חברה שהוסיפה אלגוריתם AI למכשיר המשמש לניתוחי סינוסים כרוניים קיבלה יותר ממאה דיווחים על תקלות ואירועים שליליים, כולל פגיעות חמורות בכלי דם במוח וחלקי גוף אחרים (מעניין)
סיפור מפתיע: משפחה דתית שנקלעה בעל כורחה להיות בערב שבת בבית החולים, לא ידעה את נפשה מרוב צער, שכן הם לא התארגנו לשבת, אח בית החולים, התנדב להיות ה'גוי של שבת' שלהם, לאחר כמובן שקיבלו אישור מרב | הסיפור המלא (חדשות בריאות)
יהודה לייב לזרוב, בחור ישיבה חסיד חב"ד מטקסס שנפצע קשה בפיגוע בסידני, בעת שסייע למארגני אירוע חנוכה במקום, עבר הלילה ניתוח שביעי בהרדמה | קודם לכן ביקש להניח תפילין. הניתוח עבר עם התוצאה "הטובה ביותר" שיכלו לצפות לה (חרדים בעולם)
חייה של ילדה בת 7 אשר בלעה את הממתק ואת מקל האחיזה במהלך מסיבת חנוכה, ניצלו בחדר הניתוח בהדסה עין כרם | ד"ר אורגד: "אחת הבעיות המשמעותיות היא שכאשר המקל עובר למעי הדק, לא ניתן להוציא אותו באנדוסקופיה פשוטה, והוא עלול להתקדם ולהיתקע במעבר בין המעי הדק למעי הגס" (בריאות)
הודית בת 25 מתה לאחר שניתוח שנערך לה בידי גבר שהציג את עצמו כרופא הסתיים באסון | לפי המשפחה, החשוד ביצע את הניתוח לאחר שצפה בסרטון הדרכה ביוטיוב, מבלי להיות מוסמך לבצע פרוצדורה רפואית | במהלך הניתוח הוא היה תחת השפעת אלכוהול (בעולם)
לוחם צה"ל שנפצע קשה בהיתקלות הקשה בסוריה בסוף השבוע, הובהל לחדר הניתוח בבית החולים רמב"ם. אז גם התברר שהכדור שנורה לעברו חדר את האפוד שלבש - ונעצר בליבו | בינתיים החליטו הרופאים להשאיר את הכדור (בריאות, בארץ)
הוא נולד עם פגיעה מוחית, קושי נשימתי וחיך שסוע, ועכשיו אביו נמצא במירוץ להצלת חייו | המשפחה חייבת לגייס 50,000 דולר לניתוח דחוף בארה"ב, שיקבע אם יזכה לחיים נורמליים |לא נוכל להישאר שאננים מול הצלת הילד הרך