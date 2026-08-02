עורכת הדין סיון סופר הגישה תביעה נגד שופרסל וחברת הביטוח כלל, בטענה כי קופאית לעגה לנכותה, חיקתה את צליעתה לעיני לקוחות וקיללה אותה במהלך קנייה בסניף "יש חסד" בבארות יצחק. ברשת, כך נטען, קיים תיעוד ממצלמות האבטחה של האירוע (משפט)
הכל התחיל בקוף ששיחק משחקי וידאו בכוח המחשבה, אבל היום אילון מאסק כבר מדבר על שלב הניסים | הטכנולוגיה החדשה של נויראלינק מצליחה לחדור את ה"שריון" של המוח ולהפוך את המדע הבדיוני למציאות רפואית שתשנה את חיינו (חדשות בעולם)
פסק דין דרמטי נגד רשת המסעדות המובילה: שופט בית משפט השלום בפתח תקווה הטיל פצצה משפטית לאחר שעובד בכיר נפגע במהלך עבודה חריגה. המסעדה תשלם פיצוי עתק לאחר שבית המשפט קבע: חובת הבטיחות הופרה ברגל גסה (משפט)
סגן ראש עיריית אשדוד, עו"ד אלי נכט, מתיישב לריאיון חשוף ואמוציונלי אחד-על-אחד עם המגיש אלי גוטהלף, ומספר בפעם הראשונה על סדרת האסונות שכמעט גבו את חייו. בשיחה מרתקת נטולת פילטרים, הוא מדבר על הילדות בצל האנטישמיות באוקראינה, התעללות הקשה שחווה בישראל, ותפיסת העולם הייחודית שגרמה לו לסרב לקצבת נכות ולטפס לצמרת החיים כנגד כל הסיכויים. | צפו
מיזם TOM הישראלי משיק גרסה מהפכנית ומתקדמת לכיסא ה"גלגלוש" - כיסא גלגלים לפעוטות שניתן לייצר במדפסת תלת-ממד ביתית בעלות זניחה | הפתרון החדשני מאפשר לאלפי ילדים שלא יכולים לזחול או ללכת להשתלב בפעילויות חברתיות, ולחוות ילדות תקינה (בארץ)
לקוי הראיה החרדי הגיע במיוחד לאולפן, עם מסר חשוב לכולנו | מה יש לעשות עם פגר של מחבל ומי הוא ראש המליציה החדש בעזה |זה פשע השנאה הגדול בהיסטוריה של המדינה? | מי הדליף לאיראנים את ארכיון הגרעין הישראלי | איך זה שהיועמשי"ת מתעלמת מניגוד האנטרסים ומה יעשה בג"ץ | הצעד הדרמטי של טראמפ (דבר ראשון)
כך הפך האבא את יעלי בת השנתיים לסיפור השראה מרגש - ומחזק מיליוני צופים | בראיון מרגש, דוד מתן מלמד שמוגבלות אינה מגדירה את האדם וגם משיב לשאלה החשובה איך צריך להתייחס לנכות | על הקושי והמשברים ועל ההתמודדות, איך מתמודדים עם כזו בשורה ולמה לא היה בוחר אחרת? (מאפילה לאורה)
תושב שכונת גאולה בירושלים נעצר על ידי המשטרה בעת שהתייצב לחקירה אליה זומן, בחשד לזיוף מסמכים רפואיים מבתי חולים ורופאים תוך מצג שווא של לקות שמיעה אצל עשרות ילדים ממשפחות שונות, והוצאת מיליוני שקלים מהביטוח הלאומי | כל הפרטים (חדשות)
והשבוע, ב"נפלאות בפרשה", אירחנו את בת חן אלישביץ, שבגיל 19, בעת שלמדה חינוך גופני, עברה תאונת דרכים ונותרה משותקת. היא מדברת על הקשיים, אך לא מאבדת אופטימיות לכל אורך הדרך (נפלאות בפרשה, מאמע, כיכר TV)
נתן הפך למשותק בחצי מגופו בגיל 10, לאחר שנדרס על ידי מונית ליד ה"מפלצת" הירושלמית. זה לא מנע ממנו להפוך לסטודנט להיסטוריה ולהתעניין בפוליטיקה ומנהיגות, בתקווה שיום אחד הוא יהפוך לכזה, בין השאר בכדי לראות כיצד בנימין נתניהו מגשים את הנבואה "והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך" • צפן (אנשים, מעניין)