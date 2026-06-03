פרויקט ענק בשווי 16.16 מיליארד דולר מתכנן להקים את ה-"Freedom Ship" – עיר צפה המונעת באנרגיה גרעינית שתאכלס 80,000 תושבים ותיירים | המגה-מבנה, באורך של כקילומטר וחצי, יקיף את כדור הארץ ללא הפסקה ויציע חיים אורבניים מלאים בלב האוקיינוס (חדשות בעולם)
תשכחו מסמים או שנהב פילים – הלהיט החדש בשוק השחור הבינלאומי קטן בהרבה, אבל יקר בטירוף | גילוי בנמל התעופה בניירובי חשף רשת הברחה חובקת עולם שמוכיחה שלפעמים, המלכות האמיתיות נמצאות בתוך מבחנה (חדשות בעולם)
מחקר חדש מגלה כי זחלי פרפרים המשתייכים למינים החיים בשיתוף פעולה עם נמלים אינם מסתפקים רק בחיקוי כימי - הם גם “מדברים” בשפת הקצב של הנמלים | באמצעות תנודות זעירות ומדויקות, הם מצליחים להשתלב, לזכות להגנה, ואף לקבל מזון | התגלית משנה את תפיסת החוקרים על תקשורת מורכבת בטבע - ומראה שגם יצורים חסרי מוח מפותח יודעים לשמור על הקצב (בעולם)
נמלים במטבח הן סיוט. הן מופיעות משום מקום, משאירות שיירות אינסופיות של "חיילות" שמחפשות פירורים, ותוך שעות הבית מרגיש כמו מסלול מרוצים | רובנו ממהרים לקנות ספריי רעלים - אבל האמת? יש חומר אחד, זול ובטוח יותר, שנמצא כמעט בכל סופר, והוא מחסל את הבעיה מהשורש (בית)
פתק לשבת קודש: זעם ציבורי על התנהלות הנציגים החרדים | קביעת טאבלט: החידוש של הקהילה החרדית באנטוורפן | בעל המאה: זו הסיבה ש"הגביר" אמר קדיש על סיום הש"ס | הכתרה בסוד ומסר ישיר מהאדמו"ר: הכל על הדרמה בתולדות אברהם יצחק | "ושבעת - השמרו" - הדרמה בחדר האוכל של ישיבת תורה בתפארתה (מעייריב)
כמעט חסר תקדים: שיעור כללי - לא מראש הישיבה | הפעם זה באמת? כץ יחשוף את מתווה הגיוס | נחלת הלוויים אבלה: הר"מ האהוב נפטר | חברון פינת חזון איש: יש שליחות להכנסת אורחים? | הדרמה בישיבה הליטאית: נמלים נופלים מהתקרה היישר לאוכל (מעייריב)