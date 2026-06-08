צעיר כבן 25, הסובל מהלם קרב, פרץ לגן החיות הלימודי בחיפה שבצפון הארץ, ניפץ את שמשת תצוגת הנמר הפרסי וטיפס על עץ במתחם הדובים. צוות הגן פעל במהירות, האירוע הסתיים ללא נפגעים והצעיר הועבר לטיפול רפואי (בארץ)
גולשת סקי נפצעה באורח קשה במתקפה אכזרית של נמר שלג, לאחר שהתקרבה לטורף יתר על המידה בניסיון לצלם אותו | דיווחים מקומיים ציינו כי היא שרדה באורח נס, בין היתר משום שהקסדה שחבשה סייעה למנוע פגיעה חמורה יותר (בעולם)
מין נדיר שנחשב כמעט נכחד אותר מחדש בדרום תאילנד - במסגרת הסקר הרחב ביותר שבוצע אי פעם עבורו | החוקרים מדווחים על סימני רבייה טבעית, אך מזהירים כי הרס בתי גידול ובידוד גיאוגרפי ממשיכים לאיים על הישרדותו (בעולם)
רגע נדיר ומסוכן תועד בהודו, כאשר טיגריס ישב רגוע באמצע כביש וגרם לעיכוב תנועה של שעות | תושבים מציינים כי הופעת חיות בר בכביש זה הפכה כמעט לשגרה | רשויות במקום ממליצות לנוסעים לשמור על זהירות, להימנע מצפצופים ולעולם לא לצאת מהרכב בנוכחות בעלי החיים (מעניין)
אוריאל נורי ז"ל, עובד בגן החיות התנ"כי בירושלים, הותקף היום (שישי) על ידי נמר במהלך עבודתו במקום. אמבולנס של איחוד הצלה פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם כשהוא סובל מפציעות קשות בצוואר ומאוחר יותר נקבע מותו בבית החולים | המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות המקרה | גן חיות נסגר היום למבקרים (בארץ)
אורח לא סימפטי נצפה בימים האחרונים ברחובות הכפר מורהנק שבמחוז דמאוואנד - גור נמר פרסי שבחר לחפש מזון ברחבי הכפר | לאחר כמה יממות שבהם שוטט במרחבי הכפר, בשעות האחרונות הודיעו הרשויות על לכידתו בהצלחה (העולם הערבי)
'מעיל רוח' היא טכנולוגיה ישראלית מתקדמת שתפקידה להגן על נגמשים וטנקים של צה"ל מפני האיום של ירי נ"ט | מאז המצאתה, הפכה המערכת המתוחכמת לכלי בלתי נפרד ממלחמות ישראל בכלל ומלחמת עזה בפרט, כאשר באמצעותה מצליחים חיילי צה"ל בס"ד לנהל לחימה למרות טילי נ"ט שנורים על הכלים - שהיוו עד עתה סכנת חיים ממשית עבור הכוחות הלוחמים (מלחמה)