סיפורו הבלתי יאומן של מוטי אשכנזי, ששבר מעצר בית כדי "לעבוד" בחוף הים, ומצא את עצמו מונע אסון נורא • הצצה לעדות ההיסטורית מתוך חשיפת הכתבה המקורית משנת 1997, ויציאתו של אדם מהשאול אל חיים חדשים של שליחות
נס גדול בפולין: אברך חסידי מניו יורק ששכר מסוק כדי לפקוד את ציוני הצדיקים בראדושיץ ובקעריסטיר, ירד ממנו ביעדו – ודקות ספורות לאחר מכן התרסק כלי הטיס במהירות של 220 קמ"ש בלב אזור הררי ומיוער בדרום פולין | לאחר שעות של חיפושים קדחתניים בהשתתפות צבא ורחפנים, אותרה גופת הטייס – והתברר גודל ההשגחה הפרטית (חרדים)
הזמר איציק קלה סיפר אמש (שלישי) את הנס הפרטי שקרה לו לפני מספר שנים לרגל הילולת רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל: "הייתי חולה בסרטן - השתטחתי בדמעות על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי והבראתי" • צפו מתוך ראיון למגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר (ברנז'ה)
היום ב"דבר ראשון": הריאיון המרגש עם מתנדבי איחוד הצלה שהצילו את בנו של איש 'כיכר השבת' • נושאת המטוסים הגדולה בעולם מתקרבת לחופים • הנס בכרמיאל והטרגדיה בניו זילנד • וגם: משה מנס יוצא למסע סקי מטורף ומביא תיעוד הצלה בלתי נתפס מהשלג
הרב פנחס פיזם, משליחי חב"ד בקריות ומנהל תלמוד תורה בעיר הצפונית, חווה שלושה דומי לב והשתקם לחלוטין | פרופ' סער מרמב"ם: "היו פה שני ניסים גדולים, אנחנו שליחים של הקב"ה" | אתמול הוא חגג את הצלתו הפרטית באירוע מרגש (חרדים)
המשפיע הגאון רבי מרדכי הערש שפיטצער חשף סיפור בלתי ייאמן: כיצד הביאה ההחלטה של יהודי ירא שמים לא לדבר בבית הכנסת לנידוי חברתי, שהכריח אותו לחזור הביתה – בדיוק בזמן שהתינוק נלכד בתוך ניילון | הרופא: "דקה אחת נוספת והכל היה גמור" | האזינו לסיפור המלא (חרדים)
בתיעוד מהודו שהתפרסם ברשתות החברתיות נראית אישה מנסה להספיק רכבת נוסעת, כאשר לפתע היא מאבדת את שיווי משקלה וכמעט נופלת מתחת בין הקרון לרציף | בשנייה האחרונה היא ניצלה על ידי קצין ביטחון שעמד במקום ומשך אותה (חדשות)
סיפורו של הרופא הצרפתי שסחף אלפים למעמדי הישועות שלו | המים הממוגנטים והכוח המסתורי בתוך עמודי הנחושת | כוחו של המוח האנושי, אוטוסוגסטיה ואמונה עצמית | 7 הסברים לכך שהפלא קורה למרות שהמוצר חסר משמעות ואיך אפשר לגלות את זה | תחילתה של היפנוזה אנושית וגילוי המדע (פסיכולוגיה)
נס גלוי אירע הבוקר בחיפה כאשר משפחה חסידית ניצלה מפגיעה ישירה בביתה בחיפה | האברך והמשפחה התחבאו מתחת לשולחן בסלון כשהבית קרס מעליהם - והם ניצלו ויצאו ללא פגע | ראש עיריית חיפה יונה יהב הגיע לזירה וקרא לתושבים החרדים "בטלנים" (חרדים)
נס גדול אירע הלילה לאחר שרכבו של הגאון הרב חיים יוסף דוד אברג'ל היה מעורב בתאונת דרכים קשה בצומת יושיביה, ליד נתיבות | בחסדי שמים, הרב נפגע באורח קל | רכבו של הרב נפגע בחזית על ידי רכב אחר שפגע בו במהירות גבוהה | שמו לתפילה רבי חיים יוסף דוד בן גאולה (חרדים)
היום בתוכנית: לפחות 15 חרדים נהרגו בחודשים האחרונים, מי אשם ומה ניתן לעשות? | האם הרבנות אשמה ביוקר המחיה? | העדויות המצמררות מהשבי והמידע על החטוף הפצוע | העימות לגבי החלפת שמות הרחובות בצפת | מאחורי הקלעים של תוכנית הריאלטי החדשה בכיכר | השינוי הדרמטי שיצר הנשיא טראמפ בתוך גוגל | רץ ברשת: תיעוד מחריד של מקרר נופל על ילד והנס המדהים בדרך לחפץ חיים • צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
הלילה (בין ראשון לשני) פרצה שריפה בישיבת באר ישראל בעיר אלעד, בה נגרם נזק כבד לחדר פנימייה, בחסדי שמיים אין נפגעים מכלל בחורי הישיבה | כאשר שבו הבחורים אל הפנימייה לאחר כיבוי השריפה, הם נתקלו במחזה מדהים: בחדר שנשרף כליל הושמדו כל החפצים, אך באופן פלאי שני זוגות תפילין ניצלו מהשריפה (חדשות, בארץ)